कॉलोनाइजरों को अब कॉलोनी के विकास के लिए मिलेगी पांच साल की अनुमति

बैतूल। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने कॉलोनियों के निर्माण को लेकर राजपत्र में संशोधन किया है। अब कॉलोनाइजर को कॉलोनी में आंतरिक विकास कार्य कराए जाने के लिए तीन साल की जगह पांच साल की अवधि मिलेगी। इस अवधि के भीतर यदि कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं करता है तो इस दशा में सक्षम प्राधिकारी आंतरिक विकास कार्य की उक्त कालावधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन उक्त बढ़ाई गई कालावधि के लिए नियम ८(२) के अधीन अवधारित शुल्क के २० प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त शुल्क देय होगा। वहीं ३१ दिसंबर २०१६ के पूर्व अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों को ही वैध किया जा सकेगा। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के चलते अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की प्रक्रिया पर रोक लग गई थी, लेकिन नगरीय प्रशासन द्वारा कॉलोनियों को लेकर जारी नए राजपत्र प्रकाशन के चलते अवैध कॉलोनियों के वैध होने का रास्ता भी साफ हो गया है। अकेले बैतूल शहर में दर्जन भर से अधिक कॉलोनियों और काटे गए भूखंड अवैध हैं। जिसके कारण यहां प्लाट खरीदने वाले परेशान है।

अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण होगा

राजपत्र में किए गए संशोधन के तहत ३१ दिसंबर २०१६ के पूर्व अस्तित्व में आई कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदाय किए जाने की प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरंभ की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी उप नियम (१) में विहित तारीख तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण संचालित करेगा। साथ ही ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियों की जानकारी संबंधित नगरपालिका में प्रस्तुत करने के लिए सार्वजनिक सूचना भी जारी करेगा। सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि ऐसी कालोनी उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीख तक अस्तित्व में आयी है, कालोनियों के हितधारकों से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करेगा। 15 दिवस की अवधि के भीतर आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा। इसके उपरांत कॉलोनी में नागरिक अधोसंरचना उलब्ध कराने के लिए ले आउट का प्रारूप तैयार किया जाएगा। साथ ही अंतिम रूप देने के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई जाएगी। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292-ग और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-ग में अधिकथित उपबंधों का उपयोग करते हुए पुलिस थाने में कॉलोनाइजर के वियद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराएंगा। इसके बाद ही अवैध कॉलोनियों में काम करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

कॉलोनियों में आंतरिक विकास कराने की अवधि पांच साल की

राजपत्र में कॉलोनियों के विकास को लेकर जो नए संशोधन किए गए हैं उसमें नियम १५ के तहत कॉलोनी के विकस की अनुज्ञाप्रदान किए जाने की समयावधि अधिकतम ५ वर्ष कर दी गई है। पूर्व में यह अवधिक तीन साल की हुआ करती थी। यदि इस अवधि में विकास पूर्ण नहीं होता है तो समक्ष प्राधिकारी एक साल की अवधि बढ़ा सकता है, लेकिन यदि कॉलोनाईजर बढ़ाई गई कालावधि की समाप्ति पर भी आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने में असफल रहता है, तो उसके विरूद्ध नियम 20 के 7 अधीन कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। ऐसी दशा में कॉलोनाइजर की संपत्तियों का जब्त किया जाएगा। जब्त संपत्तियों से मिली राशि से कॉलोनी में विकास कार्य कराए जाएंगे। यदि कॉलोनाइजर विकास कार्य पूर्ण करता है तो बंधक संपत्तियों को आंतरिक विकास कार्यों के आंकलन के आधार पर मुक्त किया जाएगा। यानि कॉलोनी में ५० प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर ५० प्रतिशत भूखंड, भवन, ७५ प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर २४ प्रतिशत भूखंड, भवन और १०० प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने पर २५ प्रतिशत भूखंड, भवन मुक्त किए जाएंगे।

नियमितिकरण के लिए रहवासियों को देना होगा २० प्रतिशत विकास शुल्क

अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण के लिए वहां के रहवासियों को २० प्रतिशत शुल्क देना अनिवार्य होगा। संशोधित राजपत्र में दिए गए निर्देशों के तहत ऐसी कॉलोनियां जिन में निम्न आय वर्ग के ७० प्रतिशत से अधिक निवासी निवास करते हैं, योजना में दिए गए विकास शुल्क का न्यूनतम २० प्रतिशत कॉलोनी के निवासियों से लिया जाएगा और ८० प्रतिशत तक की राशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जाएगी। विकास शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास शुल्क अवधारित करने के पश्चात विनिश्चित की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी विकास शुल्क किस्तों में जमा करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा।

इनका कहना

- कॉलोनियों के विकास से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देशों को लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा राजपत्र का प्रकाशन किया गया है। राजपत्र में कॉलोनियों में आंतरिक विकास कार्य के लिए अवधि तीन साल से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी है। वहंी अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण को लेकर भी बदलाव किए गए हैं।

- नीरज धुर्वे, सहायक यंत्री नगरपालिका बैतूल।

In the last few years many new colonies have come into existence in the city.