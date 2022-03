पढ़ें, फोरलेन निर्माण कंपनी के अफसरों और किसानों के बीच तकरार, सड़क पर उतरे किसान

बैतूल-इंदौर फोरलेन निर्माण कर रही बंसल कंपनी और किसानों के बीच मंगलवार को ग्राम डहरगांव में उस समय जबरदस्त खींचतान का माहौल बन गया, जब सड़क निर्माण को लेकर किसान सड़क पर उतर आए।

बैतूल/खेड़ीसावलीगढ़। बैतूल-इंदौर फोरलेन निर्माण कर रही बंसल कंपनी और किसानों के बीच मंगलवार को ग्राम डहरगांव में उस समय जबरदस्त खींचतान का माहौल बन गया, जब सड़क निर्माण को लेकर किसान सड़क पर उतर आए। इसके पूर्व आखतावाड़ा के आदिवासियों ने फोरलेन निर्माण को लेकर प्रदर्शन करते हुए रास्ता बंद कर दिया था।

डहरगांव के किसान मनोज नावगे ने बताया कि फोरलेन का जो निर्माण किया जा रहा है। उसमें पूर्व में जो सर्वे कर जो बिल्सी लगाई गई थी, उसके विपरित निर्माण किया जाकर सड़क का नक्शा ही बदल दिया गया है। जिससे किसानों के सर्वे किए गए खेत के बाहर सड़क जा रही है। वहीं मार्ग पर जो पुलिया बनाई गई है, वह ऊंची नहीं है। जिससे सड़क के दूसरे ओर स्थित खेतो में किसान कैसे अपने वाहन ले जा सकेंगे। किसानों के लिए यह बड़ी समस्या है। किसानों की यह खींचतान के बीच राजस्व विभाग के अमले फोरलेन निर्माण कंपनी के अफसरों और किसानों के साथ सड़क के दोनों ओर नपाई भी की गई, लेकिन किसान अभी संतुष्ट नहीं हुए और सड़क का निर्माण सर्वे के आधार पर निर्माण करने की बात कर रहे है। इस मौके पर आरआई सुनील गीद, पटवारी इन्द्र कुमार बोरबंन सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित थे।

किसानों ने सड़क पर किया प्रदर्शन

फोरलेन पर हाथों में ल_ लेकर बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए थे। किसानों ने फोरलेन निर्माण कर रही बसंल कंपनी पर विभिन्न आरोप भी लगाए। किसानों का कहना था कि कंपनी द्वारा जो सर्वे किया गया था उसके बजाए मनमाने ढंग से निर्माण किया जा रहा है। कंपनी के अधिकारी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों का यह भी आरोप था कि जिस तरह से फोरलेन का निर्माण किया जा रह है उससे किसानों के खेत में जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। आने वाले समय में विटक स्थिति का सामना किसानों को करना पड़ेगा। वहीं फोरलेन निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

Farmers of Dahargaon came out on the road to protest