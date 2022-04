कलेक्टर की दो टूक: कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों का ठेका निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड करेंगे

कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्माणाधीन नल-जल योजनाएं गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन नल-जल योजनाएं आगामी 30 दिन के भीतर हर हालत में पूर्ण कर दी जाएं।

बैतूल। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्माणाधीन नल-जल योजनाएं गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन नल-जल योजनाएं आगामी 30 दिन के भीतर हर हालत में पूर्ण कर दी जाएं। जिन नल-जल योजनाओं में जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, उनका कार्य भी बरसात के पूर्व पूरा कर दिया जाए। उन्होंने योजनावार समीक्षा करते हुए कहा कि जिन योजनाओं की प्रगति धीमी है वहां ठेकेदारों को शीघ्रता से योजना का कार्य पूर्ण करने पर विशेष ध्यान देना होगा। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों का ठेका निरस्त कर उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। बैठक में कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी रंजन सिंह ठाकुर सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदार मौजूद थे।

बैठक में कुछ ठेकेदारों की अनुपस्थिति को भी कलेक्टर द्वारा गंभीरता से लिया गया और कहा गया कि ठेकेदारों का यह रवैया उचित नहीं है। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना में जिन ठेकेदारों द्वारा लापरवाही की जाएगी, उनके विरूद्ध कार्रवाई होगी। बैठक में आंगनबाडिय़ों एवं स्कूलों में नल-जल व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही कहा गया कि विद्युत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग आपसी समन्वय से स्कूलों एवं आंगनबाडिय़ों में नल-जल के कार्य को समय-सीमा में पूर्ण कराए। जहां विद्युत कनेक्शन में दिक्कत आ रही हो, वहां विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर तत्काल कनेक्शन करवाए जाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अधिकारी से भी मिशन अंतर्गत संचालित कार्यों में यथोचित सहयोग की अपेक्षा की गई।

शिविर का आयोजन आज

बैतूल। उप संचालक सामाजिक न्याय संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में दिव्यांग हितग्राहियों को 09 अक्टूबर 2021 को मोटराइज्ड ट्राइसिकल का वितरण किया गया था। वितरित मोटराइज्ड ट्राइसिकल की तकनीकी खराबी की दुरुस्ती के लिए 07 अप्रेल को जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केन्द्र में सुबह10 बजे से शिविर का आयोजन किया गया है। जिन दिव्यांगों की ट्राइसिकल में तकनीकी समस्या हो, वे सुधार के लिए इस शिविर में उपस्थित हो सकते हैं।

Instructions to complete the under construction tap-water schemes in thirty days