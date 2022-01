जिले में कोरोना का दोहरा शतक: एक ही दिन में 229 पॉजिटिव मिले

जिले में सोमवार को कोरोना ने दोहरा शतक लगाया है। एक ही दिन में 229 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 781 पर पहुंच गया है। कोरोना महामारी इस समय अपने पीक पर बताई जा रही है। जिसके चलते प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढऩा तय बताया जा रहा है। राहत की खबर यह है कि पॉजिटिव सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में ही रहने की सलाह दी गई है।

बैतूल। जिले में सोमवार को कोरोना ने दोहरा शतक लगाया है। एक ही दिन में २२९ कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिससे संक्रमितों का आंकड़ा ७८१ पर पहुंच गया है। कोरोना महामारी इस समय अपने पीक पर बताई जा रही है। जिसके चलते प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढऩा तय बताया जा रहा है। राहत की खबर यह है कि पॉजिटिव सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में ही रहने की सलाह दी गई है। वहीं सोमवार को ५९ मरीजों के ठीक होने के उपरांत उन्हें होम आइसोलेशन से छुट्टी दे दी गई। बताया गया कि जिले में कोरोना संक्रमण की दर ९ प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है। महामारी की रोकथाम के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं। यहीं कारण है कि लोग बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रहे हैं। मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से भी लोग सर्दी-खांसी और बुखार से पीडि़त हैं ऐसे में टेस्टिंग के दौरान उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रही है। यही कारण है कि कोरोना के डर से बहुत से लोग तो टेस्ट कराने ही नहीं जा रहे हैं।

सर्किट हाउस को ही बना दिया कंटेनमेंट

बैतूल एडीएम श्यामेंद्र जायसवाल के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सर्किट हाउस में जहां वे रहते थे, वहां एक कमरे को कंटेनमेंट बना दिया गया है। एडीएम सर्किट हाउस के कमरा नंबर तीन में पिछले पांच महीने से निवास कर रहे थे। तीन दिन पहले ही उनके ड्रायवर और लिपिक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एडीएम के सैंपल जांच के लिए थे। २३ जनवरी को एडीएम की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। जिसके बाद सर्किट हाउस के कक्ष क्रमांक तीन को कंटेंनमेंट जोन बना दिया गया है। वहीं सर्किट हाउस के कर्मचारियों में भी हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है।

The circuit house itself was made a Containment