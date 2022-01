कोरोना के रिकॉर्ड 107 मरीज पॉजिटिव मिले, जिले में अब संक्रमितों की संख्या 445

जिले में बुधवार को कोरोना के १०७ मरीज पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमितों की यह संख्या अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जिले में संक्रमितों की कुल संख्या अब ४४५ हो गई है। महज सात दिन में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा १३९ से बढ़कर ४४५ पर पहुंचा है। जिससे संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है।

बैतूल। जिले में बुधवार को कोरोना के १०७ मरीज पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमितों की यह संख्या अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जिले में संक्रमितों की कुल संख्या अब ४४५ हो गई है। महज सात दिन में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा १३९ से बढ़कर ४४५ पर पहुंचा है। जिससे संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर से भी तेज गति से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बावजूद इसके लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण दिनों दिन कोरोना को लेकर स्थिति विस्फोटक रूप ले रही है। राहत की खबर यह है कि सभी को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं अभी ठीक-ठाक स्थिति में हैं। बताया गया कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराने पर सबसे ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जबकि रेपिट टेस्ट में पॉजिटिव होने के बाद भी कई लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ रही है।बताया गया कि मुलताई न्यायालय में भी १४ लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिसके चलते न्यायालय में सैनिटाइजेशन कराया गया।

पंद्रह दिन से पहले ही घर से बाहर

कोरोना पॉजिटिव मरीज को घर पर ही होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है। घरों के सामने बेरिकेड्स लगाकर कंटेनमेंट भी किया जा रहा है। होम आइसोलेशन की अवधि सरकार ने १५ दिन की निर्धारित की है लेकिन देखने में यह आ रहा है कि लोग अवधि खत्म होने से पहले ही घर से बाहर निकल जा रहे हैं। प्रशान द्वारा इनकी निगरानी के लिए दल गठित किया है लेकिन अमले की कमी की वजह से कोई इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है।

