पढ़ें, टवेरा से गोवंश की तस्करी, पुलिस ने बरेठा घाट में घेराबंद कर पकड़ा

शाहपुर। मवेशियों की तस्करी में अब लक्झरी गाडिय़ों का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। शाहपुर पुलिस ने रविवार रात को मुखबिर से सूचना मिलने पर देशावाड़ी से बरेठा घाट की ओर जा रही एक सफेद रंग की टवेरा गाड़ी को घेराबंदी कर पड़ा। टवेरा का चालक पुलिस को देख अंधेरा का फायदा उठाकर भाग निकला। टवेरा वाहन की जब पुलिस ने तलाशी ली तो गाड़ी के अंदर ठूंस-ठूंसकर ९ नग गोवंश भर हुए थे। जिन्हें महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जाया जा रहा था। थाना प्रभारी शिवनारायण मुकाती ने बताया कि टवेरा का चालक मौके से भाग निकला। जिसके खिलाफ धारा ४, ६ व ९ गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम व ११ पशु कू्ररता अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। जब्त किए गए मवेशियों को गोपाला गोशाला घोड़ाडोंगरी में रखवाया गया। जबकि टवेरा गाड़ी को जब्त कर थाने लाया गया। उक्त कार्य में सउनि शेर सिंह परते,सउनि निखलेश ठाकुर, आर मोहित भाटी, आर दिनेश धुर्वे, आर नितिन ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं।

चोरी गए १४ मोबाइल फोन पुलिस ने लौटाए

बैतूल। मोबाइल फोन चोरी होने एवं गुम होने के मामले में पुलिस की साइबर सेल ने सोमवार को जब्त किए गए १४ मोबाइल फोन लोगों को वापस लौटाए। बताया गया कि

जिले में लगातार गुम एवं चोरी हो रहे मोबाइल की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आवेदन पत्रो में त्वरित कार्यवाही के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्यालय में प्राप्त विभिन्न आवेदनो पर सायबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लगातार सर्चिंग प्राप्त कर कुल 14 नग एन्ड्रॉइड फोन कीमती 1,26,241 रूपए के बरामद आवेदको को सौंपे गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के लोगो से अपील की गई है कि जिले में लगने वाले हाट, बाजार, मेले, भीड़भाड़ वाले ईलाके में जाने से पहले कीमती सामान मोबाइल, पर्स, शर्ट के सामने वाली जेब में न रखे, सुरक्षित रखे। लगातार मोबाइल गुमने, चोरी होने की घटना बढऩे पर प्रत्येक थानो में लगने वाले हाट,बाजारो में गुम मोबाइल सहायता केन्द्र लगाकर बढ़ रही घटनाओ पर अंकुश लगाया जा रहा है।

