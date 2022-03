दबंगों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उगाई फसल हार्वेस्टर से कटवाई गई

दबंगों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर खेती करने वाले किसानों की फसल हार्वेस्टर से कटवाने की कार्रवाई की गई।

बैतूल। दबंगों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर खेती करने वाले किसानों की फसल हार्वेस्टर से कटवाने की कार्रवाई की गई। तहसीलदार आमला वैद्यनाथ वासनिक ने बताया कि ग्राम कुटखेड़ी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 68/1, 319, 320, 70, 279, 72, 86/1 में से कुल रकबा 4.070 हेक्टेयर पर ग्राम के कृषक अमुना पिता दिलीप, रंगू पिता ठेंगु, मुंशी पिता मुरली, सुरेश पिता गंभीरलाल, मधुर पिता रतन, बबलू पिता दल्लू, हेमराज पिता जुगुलाल, देवीराम पिता ठिमु, बब्बू पिता धरमू, सुकी पिता अन्ना, किसन पिता धरमात, युवराज पिता साहेबराव एवं रोन्या पिता मंगरया द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर गेहूं की फसल बोयी गई थी, जिसे राजस्व निरीक्षक बोरदेही, आमला एवं पटवारी टीम, पुलिस बल बोरदेही द्वारा हार्वेस्टर से गेहूं की फसल कटवाकर जब्त कर कुर्की की कार्रवाई की गई। वासनिक ने बताया कि मौके पर अमुना पिता दिलीप यादव एवं रोन्या पिता मंगरया की फसल हरी होने के कारण हार्वेस्टिंग नहीं की जा सकी है। अमुना एवं रोन्या को फसल ना काटने एवं हार्वेस्टिंग करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है। जब्त फसल को ग्राम के संदीप यादव एवं कोटवार कुटखेड़ी की अभिरक्षा में रखा गया है। जिसकी नीलामी कार्रवाई की जा रही है एवं नीलामी उपरांत जब्त फसल की राशि शासन मद में जमा की जाएगी। उल्लेखीय हो कि प्रशासन द्वारा अतिक्रमणारियों एवं गुंडों के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई को लेकर अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके पूर्व भी एक बलात्कारी का अतिक्रमण कर बनाया गया मकान को जेसीबी मशीन से ढ़हा दिया गया था।प्रशासन द्वारा की जा रही इस तरह की कार्रवाई से आम जनता में भी न्याय की उम्मीद जागी है।

Crop grown by encroaching on government land was harvested by harvester