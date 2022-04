होमगार्ड सैनिक की बेटियां आरोपी की गिरफ्तारी कराने धरने पर बैठी

महिला होमगार्ड सैनिक को प्रताडि़त कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी एक माह से भी अधिक समय बीत जाने पर भी नहीं हो सकी है।

बैतूल। महिला होमगार्ड सैनिक को प्रताडि़त कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी एक माह से भी अधिक समय बीत जाने पर भी नहीं हो सकी है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतिका की बेटियों ने मां की फोटो के साथ रविवार थाने के सामने धरना दिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी तलाश की,लेकिन फिर भी वह नहीं मिला है। बेटियों को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। जिसके बाद बेटियों ने धरना समाप्त किया है।

बैतूलबाजार निवासी बेटियों रश्मि, गायत्री, भारती और सीमा ठाकुर ने बताया कि मां गीता ठाकुर होमगार्ड मेंं थी और बैतूलबाजार थाने में पदस्थ थी। पड़ोस में ही रहने वाले शिक्षक शरद वर्मा की जमीनी प्रताडऩा की वजह से उन्होंने ३ मार्च २०२० जहर खाकर जान दे दी। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। मजबूरी में बेटियों को रविवार थाने के सामने ही मां की फोटो लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। बेटियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। बेटियों के धरने के बाद पुलिस ने दो बेटियों को अपने वाहन में बैठाकर आरोपी की तलाश की,लेकिन वह नहीं मिला है। बेटियों ने बताया पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद शिक्षक वर्मा को थाने बुलाया था। शिक्षक थाने आया भी था,पुलिस ने इसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी की चल-अचल संपत्ति की जांच कर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद बेटियों ने आवेदन देकर अपना धरना समाप्त किया।

Demonstration in front of police station with mother's photo