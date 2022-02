पढ़ें, कोल माफियाओं ने अवैध उत्खनन के लिए खोदे गड्ढें, प्रशासन ने जेसीबी से भरवाएं

चोपना थानाक्षेत्र के दुलारा में हो रहे कोयला उत्खनन पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर अमनबीर सिंह इस अवैध कारोबार को लेकर बेहद सख्त है। बुधवार को भी प्रशासन की टीम ने दुलारा गांव में अवैध खनन के लिए खोदे गए 7 गड्ढों को जेसीबी की मदद से बंद किया।

सारनी/चोपना/शाहपुर। चोपना थानाक्षेत्र के दुलारा में हो रहे कोयला उत्खनन पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर अमनबीर सिंह इस अवैध कारोबार को लेकर बेहद सख्त है। बुधवार को भी प्रशासन की टीम ने दुलारा गांव में अवैध खनन के लिए खोदे गए 7 गड्ढों को जेसीबी की मदद से बंद किया।

राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग में संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए दुलारा गांव में कोयले की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम ने बुधवार को यहां पहुंच कर अवैध कोयला खनन के लिए खोदे गए 7 गड्ढों को जेसीबी मशीन की मदद से बंद कराया। शाहपुर एसडीएम अनिल सोनी ने बताया कि कलेक्टर अमनवीर सिंह के निर्देश पर दुलारा गांव एवं आसपास के क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुधवार की कार्यवाही में नायब तहसीलदार, खनिज निरीक्षक एवं चोपना थाना प्रभारी के साथ टीम को भेजा गया था। इससे पूर्व भी प्रशासनिक टीम ने तीन बार अवैध उत्खनन के लिए खोदे गए गड्ढों को पूरा था। सोनी ने बताया कोयला उत्खनन करने वालो की लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही गड्ढों को भी भरने की कार्रवाई सतत की जा रही है। उन्होंने कहा खनिज, पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम कोयला का अवैध कारोबार करने वालों का पता लगा रही है।

सड़क किनारे ट्रक में घुसा मोटरसाइकिल चालक

बैतूल। बैतूल-इंदौर नेशनल हाइवे पर बुधवार रात खेड़ीसांवलीगढ़ स्थित बिजली ऑफिस के पास सड़क किनारे खड़े डंपर में तेज रफ्तार एक मोटर साइकिल सीधे घुस गई। हादसे में मोटर साइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को लेकर बताया गया कि बिजली ऑफिस के पास खड़े एक ट्रक से एक बाइक सवार तेज गति में टकरा गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। खेड़ी चौकी प्रभारी पवन कुमरे ने बताया कि घायल अज्ञात व्यक्ति है जो मोटर साइकिल से सीधे डंपर में घुस गया। घायल की हालत बहुत गंभीर है। उसे ऑटो से जिला अस्पताल ले जाया गया है। व्यक्ति के बेहोशी की हालत में होने से पहचान नहीं हो सकी है। वहीं उसकी मोटर साइकिल पर नंबर प्लेट भी नहीं है।

Administration filled seven pits dug for illegal coal mining near Dulara village with JCB