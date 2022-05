पढ़ें, क्रिकेट का स्टेडियम बना अखाड़ा, स्टेडियम में बैठने को लेकर दो पक्षों में विवाद, जमकर चले पत्थर

शहर के लालबहादुर शास्त्री स्टेडियम में सद्भावना गु्रप रात्रिकालीन क्रिकेट ट्ूर्नामेंट का आयोजन करा रहा है। शुक्रवार रात को क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चल रहा था। इसी दौरान रात करीब ११ बजे स्टेडियम में दर्शक दीर्घा में बैठने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया।

बैतूल। शहर के लालबहादुर शास्त्री स्टेडियम में सद्भावना गु्रप रात्रिकालीन क्रिकेट ट्ूर्नामेंट का आयोजन करा रहा है। शुक्रवार रात को क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चल रहा था। इसी दौरान रात करीब ११ बजे स्टेडियम में दर्शक दीर्घा में बैठने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों एक दूसरे पर पत् थरबाजी करने उतर आए। स्टेडियम के अंदर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। इसके चलते खिलाडिय़ों को बीच में ही जान बचाकर भागना पड़ा। वहीं स्पर्धा के आयोजक भी अपने आपको पत्थरबाजी से बचाते हुए नजर आए। पत्थरबाजी का दौर सिर्फ स्टेडियम के अंदर तक ही सिमित नहीं रहा बल्कि सड़क पर भी दोनों पक्षों आमने-सामने होकर पत्थर बरसा रहे थे। सूचना मिलने पर कोतवाली टीआई अपाला सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई और पत्थरबाजों को खदेडऩे का प्रयास किया, लेकिन पत्थरबाज पुलिस पर भी भारी पड़ रहे थे। ऐसे में एसएफ के बल को बुलाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के विरूद्ध काउंटर केस दर्ज किया है। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।

दूसरे दिन मैच कराने की मांगी अनुमति नहीं मिली

सद्भागना गु्र्रप ने फाइनल मुकाबले में विवाद के बाद शनिवार को पुन: मैच कराए जाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति की मांग की गई थी लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के चलते अनुमति देने से इंकार कर दिया। हालांकि आयोजक फाइनल मुकाबला आज कराए जाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली थी। आखिरकार मैच को रद्द करना पड़ा। बताया गया कि शुक्रवार रात को स्प्रेडिंग स्माइल बैतूल और पाथाखेड़ा की टीम के बीच फाइनल मुकाबला चल रहा था। मैच के अंतिम छह ओवर रह गए थे। इसी दौरान विवाद होने के कारण मैच को बंद करना पड़ा। आयोजक दूसरे दिन फाइनल मुकाबला की अनुमति के लिए प्रशासन के चक्कर काटते रहे। नगरपालिका से स्टेडियम की अनुमति शाम ७.३० बजे से ९.३० बजे के लिए दी गई थी, लेकिन मैच नहीं हो सका।

इनका कहना

- दोनों पक्षों पर काउंटर केस दर्ज किया है। आयोजक ने मैच रद्द कर दिए हैं। - अपाला सिंह, टीआई कोतवाली।

The match had to be called off due to stone pelting