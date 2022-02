पढ़ें, चालानी कार्रवाई को लेकर युवाओं और ट्रैफिक पुलिस के बीच क्यों हुआ विवाद

कॉलेज चौक पर रविवार शाम पुलिस की चालानी कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिसकर्मियों एवं युवाओं दो युवाओं के बीच जमकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बिना लाइसेंस और हेलमेट के स्कूटी चला रहे युवाओं को जब यातायात पुलिस ने रोककर चालानी कार्रवाई करना चाहा तो युवा स्वयं को तथाकथित मीडियाकर्मी बताने लगे।

बैतूल। कॉलेज चौक पर रविवार शाम पुलिस की चालानी कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिसकर्मियों एवं युवाओं दो युवाओं के बीच जमकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बिना लाइसेंस और हेलमेट के स्कूटी चला रहे युवाओं को जब यातायात पुलिस ने रोककर चालानी कार्रवाई करना चाहा तो युवा स्वयं को तथाकथित मीडियाकर्मी बताने लगे। जब युवाओं से मीडियाकर्मी का कार्ड मांगा गया तो दोनों यातायात पुलिस से उलझ पड़े। जिससे दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हो गई। करीब आधा घंटे तक सड़क पर ड्रामा चलता रहा। दोनों युवा अपनी साख बचाने के चक्कर में यहां-वहां मोबाइल पर फोन घनघनाते नजर आए लेकिन जब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो बीच विवाद के दौरान मौका देखकर एक युवा स्कूली लेकर फरार हो गया। विवाद के चलते चौक पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी जमा हो गई थी। ट्रैफिक कर्मी ने बताया कि कभी भी चालानी कार्यवाही के दौरान देखने में आता है कि कई लोग अपने आप को पत्रकार बताकर पुलिस कर्मियों को धमकाते और कार्रवाई में बाधा पहुंचाते हैं। इधर अपने आप को पत्रकार बताने वाले युवकों का कहना है कि वह न्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें वीडियो बनाने से और रोका गया।

पोल से टकराने पर बाइक सवार की मौत

बैतूल। बोरदेही थाना क्षेत्र में कमलेश्वरा बामला जोड़ पर एक बाइक सवार की विद्युत पोल से टकराने के कारण मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को अस्पताल लगाकर पोस्टमार्टम कराया गया। बोरदेही पुलिस ने बताया कि शनिवार रात ११ बजे के करीब शंभू ढाणा बड़ाखरी निवासी गोलेलाल पंद्राम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच करा रही है।

