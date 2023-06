मेंटेनेंस के अभाव में कलेक्टोरेट में लगी एयर क्वालिटी इंडेक्स मशीन बंद

थर्मल पॉवर प्लांट ने लगवाई थी मशीन लेकिन संचालन और संधारण से खड़े किए हाथ।

एयर क्वालिटी इंडेक्स मशीन बंद पड़ी।

Due to lack of maintenance, the air quality index machine installed in,Due to lack of maintenance, the air quality index machine installed in