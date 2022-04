पढ़ें, करूणा अस्पताल का अतिक्रमण हटाने नपा ने डायनामाइट वाले को बुलाया

अवैध गर्भपात के मामले में सुर्खियों में आए करूणा अस्पताल का अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर नगरपालिका नोटिस-नोटिस खेल रही है। तीन नोटिस जारी होने के बाद भी अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।

बैतूल। अवैध गर्भपात के मामले में सुर्खियों में आए करूणा अस्पताल का अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर नगरपालिका नोटिस-नोटिस खेल रही है। तीन नोटिस जारी होने के बाद भी अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अब नगरपालिका डायनामाइट से अतिक्रमण हटाए जाने की बात कह रही है। इसके लिए बैतूलबाजार के डायनामाइट विशेषज्ञ को भी बुलाया गया था। जिसके द्वारा डायनामाइट से अतिक्रमण हटाने के लिए २.४५ लाख रुपए एवं ५५ हजार जीएसटी सहित कुल ३ लाख का खर्च होना बताया गया है। नगरपालिका के मुताबिक अरूण अस्पताल की संचालक डॉ वंदना कापसे द्वारा नगरपालिका की बिना अनुमति के अवैध तरीके से पांचवीं एवं छटवीं मंजिल का निर्माण किया गया था। इसके अलावा नाले के तरफ भी नियमानुसार जमीन नहीं छोड़ी गई। जिसके बाद नगरपालिका द्वारा तीन दिन में स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन आज पंद्रह दिन बाद भी अतिक्रमण नहीं हट सका है। बताया गया कि नगरपालिका अतिक्रमण हटाती इससे पहले ही करूण अस्पताल के संचालक द्वारा कोर्ट से स्टे आर्डर ले आया है। जिससे अब अतिक्रमण हटाया जाना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं नगरपालिका द्वारा शहर में फुटपाथ के किनारे दुकानें संचालित करने वाले गरीब दुकानदारों को तीन दिन का अल्टीमेटम देने के बाद बुधवार को जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर दी गई।

नाबालिग के गर्भपात मामले में वंदना कापसे की जमानत निरस्त, जेल भेजा

मुलताई। साईंखेड़ा पुलिस द्वारा अवैध गर्भपात के मामले की आरोपी डॉ वंदना कापसे को बुधवार मुलताई के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में पेश किया गया था। डॉक्टर वंदना कापसे के अधिवक्ता द्वारा उनकी जमानत के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। एडीपीओ मालिनी देशराज ने जमानत आवेदन पर जमानत देने का विरोध किया एवं इस जमानत को न्याय दृष्टांत के खिलाफ बताया। मालिनी देशराज ने कहा कि इतने गंभीर मामले में डॉक्टर को जमानत देना न्याय संगत नहीं है। जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त जमानत आवेदन को निरस्त करते हुए डॉ वंदना कापसे को जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि साईंखेड़ा थाना क्षेत्र के एक अवैध गर्भपात के मामले में साईंखेड़ा पुलिस द्वारा डॉक्टर वंदना कापसे की न्यायालय से 2 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी। जिस पर न्यायालय द्वारा डॉ वंदना कापसे की 2 दिन की पुलिस रिमांड साईं खेड़ा पुलिस को दी गई थी। 2 दिन की पूछताछ के बाद बुधवार को साईं खेड़ा पुलिस ने उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया था। साईंखेड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिक बच्ची का गर्भपात डॉक्टर द्वारा अवैध तरीके से किया गया था।

गोलियां देकर कराया था गर्भपात

साईं खेड़ा पुलिस द्वारा 11 अप्रैल को आरोपी शिवराम उइके एवं डॉक्टर वंदना कापसे के खिलाफ साईंखेड़ा थाना में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी द्वारा 16 साल की एक नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करते हुए उसे गर्भवती कर दिया था एवं पीडि़ता जब अपनी मां के साथ बैतूल अपना इलाज कराने डॉक्टर के अस्पताल में गई तो डॉक्टर वंदना कापसे द्वारा उससे गोलियां देकर उसका गर्भपात करवाया गया था।

