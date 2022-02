ईई ने पकड़ी कर्मचारी की कालर,गाली-गलौच कर रिश्वत मांगने का लगाया आरोप

लोक निर्माण विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। इसका कारण कार्यपालन यंत्री द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारी की कालर पकड़कर उसके साथ गाली-गलौच कर रिश्वत मांगने का आरोप लगाना है। भयभीत कर्मचारी ने अपने साथ हुए दुव्र्यवहार की शिकायत अजाक्स संगठन के अध्यक्ष से की है।

बैतूल। लोक निर्माण विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। इसका कारण कार्यपालन यंत्री द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारी की कालर पकड़कर उसके साथ गाली-गलौच कर रिश्वत मांगने का आरोप लगाना है। भयभीत कर्मचारी ने अपने साथ हुए दुव्र्यवहार की शिकायत अजाक्स संगठन के अध्यक्ष से की है। कर्मचारी ने अपने आवेदन में आशंका जताई है कि मुझे कार्यपालन यंत्री की वजह से कार्यालय में आने में भय लग रहा है क्योंकि मेरे साथ वे कुछ भी कर सकते हैं। यदि कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कार्यपालन यंत्री होंगे। कर्मचारी ने कलेक्टर से भी मामले की शिकायत की है।

अधिकारी ने रिश्वत मांगने का लगाया आरोप

पीडब्ल्यूडी विभाग में अनुरेखक के पद पर कार्यरत एसके हेडाऊ ने लिखित शिकायत में बताया कि एक फरवरी को कार्यालयीन समय दोपहर दो बजे के लगभग कार्यपालन यंत्री मोहन डेहरिया द्वारा मुझे अपने कक्ष में बुलाकर सीधे मेरे कॉलर पकड़कर गंदी-गंदी गाली देकर मुझे कहा कि तुम रिश्वत मांगते हो। मेरे द्वारा जब झूठा आरोप लगाने की बात कही गई तो कार्यपालन यंत्री ने मुझे कक्ष से बाहर भगा दिया और कहा कि अब कभी अंदर मत आना।

पेट्रोल पंप की एनओसी को लेकर ठनी

घटना को लेकर बताया गया कि घोड़ाडोंगरी निवासी अमीत सापरा के पेट्रोल पंप की एनओसी के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग में आवेदन आया था। यही आवेदन विवाद का कारण बना। अनुरेखक हेडाऊ ने बताया कि एनओसी की फाइल को उसने आगे बढ़ा दिया था। चूंकि उस समय कार्यपालन यंत्री बैठक में थे इसलिए हस्ताक्षर नहीं हो पाए थे। इधर सापरा ने एनओसी मिलने में हो रही लेटलतीफी को लेकर अनुरेखक द्वारा रिश्वत मांगने की झूठी शिकायत बढ़ा चढ़ाकर कर दी। जिससे कार्यपालन यंत्री आक्रोशित हो उठे और अनुरेखक को फोन कर ऑफिस आने के लिए शाम को कहा गया लेकिन वे नहीं गए। अगले दिन जब अनुरेखक ऑफिस पहुंचा तो कार्यपालन यंत्री ने उसे अपने कक्ष में बुलाकर कालर पकड़कर अपमानित किया।

इनका कहना

- अनुरेखक द्वारा पेट्रोल पंप की एनओसी नहीं दी जा रही थी। ठेकेदार ने शिकायत की थी विभाग की बदनामी हो रही थी। मेरे द्वारा कर्मचारी को समझाया गया तो वह बतमीजी करने लगा। इसलिए फटकार भर लगाई गई। कालर पकडऩे और गाली-गलौच जैसा कुछ नहीं हुआ है।

- मोहन डेहरिया, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी विभाग बैतूल।

In shock, the employee said if there is an accident with me, then EE will be responsible