पढ़ें, शासन ने चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि रोकी तो कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन की दी चेतावनी

बैतूल। नगरीय निकायों को दी जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान शासन द्वारा रोक दिए जाने से नगरपालिका के कर्मचारियों के सामने वेतन भत्तों के भुगतान को लेकर संकट खड़ हो गया है। शासन के इस आदेश के विरोध में नगरपालिका कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली है। बुधवार को नगरपालिका के राजस्व कर्मचारियों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन नगरपालिका प्रशासक एवं कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस को सौंपा है।

नगरपालिका कर्मचारी संघ बैतूल के अध्यक्ष मदनलाल विन्नोदकर ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि मार्च २०२२ से शान द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि निकाय बैतूल एवं मध्यप्रदेश के अन्य निकायों को देना बंद कर दिया है। जबकि इस राशि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने में किया जाता है। यदि राशि नहीं दी जाती है तो निकाय के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में दिक्कतें आ सकती है जिससे कर्मचारियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी। राजस्व कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि शासन चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि जारी नहीं करता है तो कर्मचारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर नगरपालिका के राजस्व अमले के कर्मचारीगण शामिल थे।

