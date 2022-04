पढ़ें, गोद लेने के बाद भी आंगनबाडिय़ों के नहीं बदले हालात

आंगनबाडिय़ों की बदहाल हालात में सुधार लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आंगनबाडिय़ों को गोद लेने का अभियान जिले में शुरू किया गया है।

बैतूल। आंगनबाडिय़ों की बदहाल हालात में सुधार लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आंगनबाडिय़ों को गोद लेने का अभियान जिले में शुरू किया गया है। जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं, शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों सहित आम जनता से आंगनबाडिय़ों को गोद लेने उनकी स्थिति में बदलाव करने की अपील जिला प्रशासन द्वारा की गई। इस अपील के बाद जिले की २२२१ आंगनबाडिय़ों को गोद ले लिया गया, लेकिन गोद लेने के कुछ महीनों बाद भी आंगनबाडिय़ों की स्थिति को रत्तीभर का बदलाव देखने को नहीं मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात छोड़ दे जिला मुख्यालय पर ही आंगनबाडिय़ों के हालत खस्ताहाल है।

२२११ आंगनबाडिय़ों को लिया गया गोद

जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित कुल आंगनबाडिय़ों की संख्या २३४७ बताई जाती है। इनमें से अभी तक २२११ आंगनबाडिय़ों को गोद लिया जा चुका हैं जबकि शेष आंगनबाडिय़ों को गोद लेने कोई भी सामने नहीं आया है। गोद ली गई आंगनबाडिय़ों की हालत भी जस के तस है क्योंकि गोद लेने के बाद किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली है। कुछ एक जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने जरूर आंगनबाडिय़ों को दशा को सुधारने का प्रयास किया है,लेकिन अन्य लोगों ने गोद लेने के बाद झांककर देखना भी जरूरी नहीं समझा।

खस्ताहाल हो चुकी आंगनबाडिय़ां

शहरी क्षेत्र की आंगनबाडिय़ों की हालत किसी से छुपी नहीं है। यहां आंगनडिय़ों के दीवारों का कलर पूरी तरह से उड़ चुका है। अंदर के कमरों में बारिश के दौरान छत में आई सीलन आज भी नजर आती है। शहर के शंकर वार्ड और विवेकानंद वार्ड की आंगनबाडिय़ों में सालों से पुताई नहीं हुई है। खिड़कियों के कांच भी टूट चुके हैं। जिसके कारण बोरे लगाकर खिड़कियों को ढंाकना पड़ रहा है। फर्श की उखड़ चुका है। बच्चों के बैठने के लिए साफ-सुधरे कमरे तक नहीं है। दीवारों पर गंदगी नजर आती है। आंगनबाडिय़ों के आसपास झाडिय़ां उग आई है जिन्हें भी महीनों से नहीं हटाया गया है।

इनका कहना

- आंगनबाडिय़ों को गोद लेने से एक-दो दिन में हालात बदल नहीं जाएंगे। यह सतत प्रक्रिया है इसमें लंबा समय लगेगा। लोग आंगनबाडिय़ों से जुड़ेंगे और सहयोग करेंगे। फिर बदलाव नजर आएगा।

- संजय जैन, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिलाए एवं बाल विकास विभाग।

The condition of the Anganwadis of the district headquarters is deteriorating