पढ़ें, आबकारी ठेकेदार की बोलेरो गाड़ी में पेट्रोल डालकर लगाई आग, मामला दर्ज

आमला। हसलपुर स्थित मकान के सामने देर रात को आबकारी की खड़ी बोलेरो गाड़ी में 6 लोगों ने आग लगा दी। आग लगने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई।जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया है। बोडख़ी चौकी प्रभारी बसंत आहके ने बताया है कि हसलपुर में देर रात को 6 लोगों ने बोलेरो गाड़ी क्रमांक एमपी 48 बीसी 2258 को पेट्रोल डाल कर आग लगा दी थी। इस घटना की पुलिस को सूचना दी गई है। आग लगने से डेढ़ लाख का नुकसान पहुंचा है। शराब ठेकेदार अरुण यादव की शिकायत पर शरद बेले, राजा, संजय, अमन, पंकज एवं रोहित हसलपुर व ठानी निवासी पर मामला दर्ज किया है। इस आगजनी में डेढ़ लाख नुकसान हुआ है। बताया गया हैं कि पूर्व में पुलिस और शराब ठेकेदार द्वारा इन लोगों के पास से अवैध शराब पकड़ी थी, उस रंजिश के चलते इन लोगों ने आगजनी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है पुलिस घटना की जांच कर रही है।

होली में दो पक्षों में हुआ विवाद पुलिस ने बनाया काउंटर केस

-गोली चलने की खबर पर पुलिस ने झाड़ा पल्ला बताया अफवाह।

आमला। होली के दिन एक खेत में चल रही पार्टी के दौरान दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया। बताया गया कि विवाद का कारण पार्टी के दौरान दूसरे पक्ष का वहां पहुंचकर हंगामा मचाना था। पार्टी में हवाई फायर कर गोली चलने की जानकारी भी सामने आई है लेकिन पुलिस ने हवाई फायर को महज अफवाह बताया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो दोनों पक्षों को थाना लाया गया और संघता से पूछताछ की गई। वैसे पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए है। सब इंस्पेक्टर बंसत आहके ने बताया कि होली के दिन कुछ लोग पंचवटी हनुमान मंदिर के पीछे एक खेत में पार्टी कर रहे थे। जहां दूसरे पक्ष के कुछ लोग पहुंच गए। दोनों पक्षों में वाद-विवाद गरमा गया और वाद-विवाद मारपीट बदल गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों से पूछताछ की गई है और मारपीट का मामला पंजीबद्ध किया गया है।

गेहूं के खेत में लगी आग

बैतूल। शहर से लगे किला खंडारा स्थित सेमाडोल बोड़ी रोड पर कृषक सुदामा यादव के १४ एकड़ खेत में लगी गेहूं की फसल आग लगने से जलकर खाक हो गई। आगजनी की सूचना तत्काल किसान द्वारा फायर ब्रिगेड को दी गई लेकिन एक घंटे बाद भी फायर ब्रिगेेड मौके पर नहीं पहुंची। किसी तहर से ग्रामीणों ने आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग काफी भीषण होने की वजह से पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लिया था। आग लगने का कारण बिजली की शार्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। इधर झल्लार थाना क्षेत्र के ग्राम आमला में किसान नामदेव, ब्रह्मदेव यादोराव भराड़े के खेत में अचानक आग लग गई। खेत में चना, मसूर और गेहूं की कटाई कर रखी गई थी जो जलकर खाक हो गई। किसान को आगजनी में हजारों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है।

