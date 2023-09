किसान और गैंगमेन की बेटी ने प्रदेश में किया टॉप

शिवानी इलेक्ट्रिशियन में और अंकिता ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर टे्रड में रही अव्वलशासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की हैं छात्राएं

मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित।

