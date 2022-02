परेशान करते थे पिता-पुत्र और नहीं देते थे खाना, मजदूरों ने की हत्या

महाराष्ट्र में दिया घटना को अंजाम।

राजस्थान के रहने वाले है पिता-पुत्र

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार।



बैतूल/चिचोली। भीमपुर ब्लॉक के ग्राम पलासपानी के मजदूरों ने महाराष्ट्र के नांदेड जिले के हुनगुंडा में पिता-पुत्र की पत्थर से मारपीट कर हत्या कर दी। पिता-पुत्र भैसडावद तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर (राजस्थान) के थे। मजदूर पिता-पुत्र के साथ ही थ्रेसर पर काम करने महाराष्ट्र पहुंचे थे। मजूदरों ने पिता-पुत्र द्वारा परेशान करने और खाना नहीं देने की बात पर हत्या करना बताया है। परिजन पिता-पुत्र की तलाश में भीमपुर पहुंचे तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने दो नाबालिग सहित पांच आरोपियों को महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया है।

चिचोली थाना प्रभारी अजय कुमार सोनी ने बताया २७ फरवरी को भीमपुर आए परिजनों ने राशिद खां (४०)और बेटे अमजद (२०) निवासी ग्राम भैसडावद तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर ( राजस्थान ) के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई थी। शंका के आधार पर थाना चिचोली पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए राशिद खां के द्वारा पलासपानी भीमपुर से लेकर जाने वाले मजदूरों की तलाश की। राशिद खां के साथ थ्रेसर मशीन में काम करने नांदेड गए मजदूरों बंटी पिता निजाम सलामे (२३)निवासी पलासपानी भीमपुर, प्रमोद पिता रामेश धुर्वे (१९)पलासपानी भीमपुर,विनोद पिता चुन्नू सलामे(१९) पलासपानी भीमपुर सहित अन्य 02 बालकों से पूछताछ की गई। आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। नांदेड़ पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना में शामिल सभी 05 मजदूरों को पूछताछ व आगे की कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया है।

हत्या कर दफन किया पिता का शव

आरोपियों ने पूछताछ में बताया २० फरवरी की सुबह चार बजे सभी मजदूर सोए हुए थे। रशिद खां ने एक मजदूर का मुंह दबाया। जिससे सभी मजदूर जाग गए। रशिद खां की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। पास में ही अमजद भी सोया था। उसकी भी हत्या कर दी। नांदेड हुनगुंडा में हत्या कर राशिद खां के शव को हुनगुंडा से करीब 15 किमी आगे जमीन में दफना दिया था। अमजद खा के शव को करीब 100 किमी दूर पुलिया के नीचे डाल देना बताया है। हत्या करने के बाद सभी 05 मजदूरों के द्वारा राशिद खा की थ्रेसर मशीन मय ट्रैक्टर व मोटर सायकल को साथ लेकर भीमपुर आ गए थे।

२० फरवरी से बंद हो गया था मोबाइल

चिचोली थाना प्रभारी सोनी ने बताया २७ फरवरी को गुमशुदा राशिद पिता हसन खा (४०) उनके बेटे अमजद खा (२०) निवासी ग्राम भैसडावद तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर ( राजस्थान ) की तलाश करते उनके परिजन चौकी भीमपुर आए थे। परिजनों ने चिचोली पुलिस को बताया राशिद खां अपने बेटे अमजद के साथ थ्रेसर मशीन व मोटर सायकल लेकर ५ जनवरी को राजस्थान से निकले थे। पिछले 12-15 दिनों से भीमपुर पलासपानी के कुछ मजदूरों के साथ महाराष्ट्र के नांदेड जिले के हुनगुंडा में थ्रेसर मशीन से कटाई का काम कर रहे थे। दोनों का मोबाइल २० फरवरी से बंद आ रहा था।

