एक वर्ष में 31 लाख भरे फिर भी नहीं सुधरे हम

यातायात पुलिस ने एक साल में बनाए 9 हजार से अधिक चालान।

जून माह में सबसे अधिक कार्रवाई।

कैप्शन बैतूल। कार्रवाई के बाद भी लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं।

Filled 31 lakhs in one year, still we have not improved,Filled 31 lakhs in one year, still we have not improved