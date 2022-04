पढ़े, पीएम आवास की राशि हड़पने वाले ठेकेदार के विरूद्ध एफआईआर के आदेश

प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हितग्राहियों से राशि लेकर उनके आवासों का निर्माण पूर्ण नहीं कराए जाने और राशि हड़प लिए जाने के मामले में प्रभातपट्टन के जनपद सीईओ ने थाने में ठेकेदार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने के आदेश जारी किए हैं।

बैतूल। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हितग्राहियों से राशि लेकर उनके आवासों का निर्माण पूर्ण नहीं कराए जाने और राशि हड़प लिए जाने के मामले में प्रभातपट्टन के जनपद सीईओ ने थाने में ठेकेदार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने के आदेश जारी किए हैं। बताया गया कि ग्राम पंचायत माजरी में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत हितग्राही झामसिंग, रामदीन, चम्पत तथा झैलो बेवा नवलसिंह के आवास निर्माण कार्य वर्ष 2019-20 में स्वीकृत हुए थे। प्रधानमंत्री आवास के उक्त हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण का ठेका अजय पिता आनन्दराव निवासी माजरी को दिया गया था, किन्तु ठेकेदार अजय द्वारा चारो हितग्राहियों से 120000 रूपए के मान से 4 लाख 80हजार का भुगतान प्राप्त करने के बाद भी हितग्राहियो के आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए गए। हितग्राहियों द्वारा ठेकेदार द्वारा प्रधानमंत्री आवास की राशि हड़प करने संबंधी शिकायत जनसुनवाई में कलेक्टर को की गई थी, उक्त शिकायत की जांच २० अप्रेल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल द्वारा की गई। जिसमें हितग्राहियों की शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद ठेकेदार अजय पिता आनन्दराव निवासी माजरी द्वारा शासकीय योजना (प्रधानमंत्री आवास) के हितग्राहियों से आवास निर्माण का ठेका लेकर एवं भुगतान प्राप्त कर आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जाने एवं शासकीय राशि का प्रभक्षण करने के कारण इनके विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखा गया है।

कलेक्टर के संज्ञान लेने के बाद हुई कार्रवाई

आवास योजना की राशि हड़प लिए जाने के बाद ठेकेदार गायब हो गया था। हितग्राही शिकायत के लिए जनपद के चक्कर लगा रहे थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर हितग्राही मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत करने पहुंचे। कलेक्टर से मामले की शिकायत की गई तो कलेक्टर ने तत्काल जांच के लिए जनपद सीईओ को निर्देशित किया। जिसके बाद एक ही दिन में जांच कर मामले में ठेेकेदार के विरूद्ध एफआईआर के निर्देश जारी किए गए।

