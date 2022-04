एक ही रात में दो घरों में लगाई आग

महिला से विवाद के बाद युवक ने दिया घटना को अंजाम।

बैतूल। ग्राम हिवरखेड़ी स्थित दो मकानों में एक युवक ने शनिवार आग लगा दी। युवक जिस महिला के साथ रहता था। उससे विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया। आग में गृहस्थी का सामान जल गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस चौकी खेड़ी में की है। जिससे बाद पुलिस ने उलटे ग्रामीणों को सलाह दे दी।

ग्राम हिवरखेड़ी निवासी संदीप यादव, धुन्नू,राजेश, मोरी उइके ने बताया ग्राम साकादेही निवासी कमलेश इवने ग्राम हिवरखेड़ी में लक्ष्मी बाई के साथ रहता था। कमलेश आए दिन लक्ष्मी से विवाद करता था। जिसके बाद लक्ष्मी बाई ने साथ रहने से इंकार कर दिया। इस मामलेे में दिन में गांव में ही बैठक कर कमलेश को समझाइश दी गई। शनिवार रात में लक्ष्मी बाई और उसके पिता मन्नू उइके के खेत में बने मकान में आग लगा दी गई। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि कमलेश ने ही आग लगाई है। ग्रामीणों ने इस संबंध में रविवार सुबह खेड़ी पुलिस में शिकायत की। शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया आग लगाने वाले पर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस ने कहा कि उसे पकडक़र रखो। जिसके बाद सूचना देना। ग्रामीणों का कहना है कि कमलेश अपराधिक प्रवृत्ति का है और वह किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। घरों में आग लगाने वाले पर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली थाना प्रभारी अपाला सिंह ने बताया इस संबंध मेंं चौकी प्रभारी से चर्चा करती हूं। युवक ने घटना की है तो कार्रवाई की जाएगी।

