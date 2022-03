आग का तांडव: खेत सहित मकान में लगी भीषण आग

बढ़ती गर्मी के साथ-साथ क्षेत्र में भीषण आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। तहसील मुख्यालय पर एक पुरानी दमकल से एक ही समय में आग बुझाना मुश्किल हो गया है। रविवार तीन अलग-अलग जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई है।

चिचोली। बढ़ती गर्मी के साथ-साथ क्षेत्र में भीषण आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। तहसील मुख्यालय पर एक पुरानी दमकल से एक ही समय में आग बुझाना मुश्किल हो गया है। रविवार तीन अलग-अलग जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई है। जिसमें एक मकान जलकर खाक हो गया। वहीं निवारी के एक किसान के खेत में आग लगने से ढाई एकड़ फसल जलकर नष्ट हो गई। इस आगजनी में आग बुझाते समय एक महिला का हाथ भी झुलस गया और मलाजपुर में एक किसान के खेत की फसल जलकर नष्ट हो गई। बताया गया कि थाना क्षेत्र के ग्राम बागला खेत पर काम करने गए किसान ओझा पिता बघु सिग धुर्वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेत पर काम करने गए थे। इस दौरान सुने मकान में दोपहर को अचानक धुआं का गुबार उठा जिसे ग्रामीणों मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। जब तक मकान के मालिक घर जब तक मकान जलकर खाक हो गया। इसी के घर में रखा अनाज कपड़े घर के जरूरी सामग्री भी जलकर खाक हो गए । ग्रामीणों ने बताया कि बांगला गांव पहले से ही पानी की समस्या से जूझ रहा है। इसके अलावा निवारी गांव के किसान भागवत पिता किशोरी यादव के खेत में आग लगने से खेत की गेहूं की ढाई एकड़ की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। आसपास के किसानों की मदद से बाकी की फसल बचाई। इस आगजनी में आग बुझाने में एक महिला शारदा पति लालमन यादव का आग बुझाते समय हाथ झुलस गया। जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र में चल रहा है। किसान ने बताया कि दमकल विभाग को आग बुझाने की सूचना दी गई थी, लेकिन मौके पर दमकल नहीं पहुंच पाई । मलाजपुर के किसान यादव के खेत में भी आग लगने से एक एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। क्षेत्र में भीषण गर्मी के चलते आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। क्षेत्र में एक सैकड़ा से अधिक गांव के बीच में तहसील मुख्यालय पर एक पुरानी ढाई हजार लीटर क्षमता वाले दमकल के भरोसे है। एक ही समय पर अलग-अलग स्थानों पर भीषण आगजनी पर काबू पाना मुश्किल हो गया है।

शार्ट सर्किट से लगी आग

रानीपुर। ग्राम जाजबोडी में बिजली शार्ट सर्किट से जयप्रकाश वलद गुलाब उईके के खेत में आग लग जाने से लगभग 1 से 2 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मौका स्थल पर पहुंच कर पटवारी चंद्रशेखर अखंडे ने पंचनामा बनाया। ग्राम पंचायत के सरपंच शिवदयाल उईके, उपसरपंच मोहन मोरे, राजेश मनोहर, यादव सुभाष, रमेश पटेल, जयप्रकाश उईके, मोहनलाल बेलवंशी, पिंकी यादव, अशोक एवं अन्य ग्रामीण की मदद से आग पर काबू पाया गया।

