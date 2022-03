बुजुर्गो का कहना सौ साल में पहली बार जंगल में जरूरत से ज्यादा हो रही महुआ की बारिश

पीला सोना कहा जाने वाला महुआ ने इस वर्ष पिछले कई सालों के रिकार्ड तोड़ दिया है, क्योंकि रात- दिन पेड़ो के नीचे महुए की अनवरत बरसात हो रही है।अधिकांश आदिवासी परिवार इन दिनों जंगल में महुआ बीनने का काम कर रहे हैं।

बैतूल/खेड़ी। पीला सोना कहा जाने वाला महुआ ने इस वर्ष पिछले कई सालों के रिकार्ड तोड़ दिया है, क्योंकि रात- दिन पेड़ो के नीचे महुए की अनवरत बरसात हो रही है।अधिकांश आदिवासी परिवार इन दिनों जंगल में महुआ बीनने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सौ सालों में पहली बार महुएं की ऐसी बारिश होते देखी है। ताप्ती नदी के किनारे बसे सिमोरी गांव के आदिवासी सुमरत उइके, राजू मरकाम का कहना है कि हमने इतना महुआ टपकते आज से पहले कभी नहीं देखा। अत्याधिक मात्रा में महुआ टपकने के कारण अब उसे बीनने की स्थिति नहीं है। बल्कि खरेटा झाड़ू से इकठा कर टोकरी में भरने की नोबत आ गई है। सिहार गांव के गब्बू भुसुमकर का कहना महुआ बहुतायत मात्रा में गिरने से नींद ***** हो गई है। रात और दिन एक जैसी रफ़्तार से महुआ गिर रहा है। पहले महुआ बीनने को लेकर विवाद होते थे, अब इतना अधिक महुआ बरस रहा है कि उसे उठाना मुश्किल हो रहा है। सराड गांव के कैलाश बडोदे बताते है कि आदिवासियों ने महुआ के लिए बड़ी खुशी जताई है उन्होंने कहा है कि हमनें अपनी जिंदगी में इतना महुआ गिरते नहीं देखा। इसका कारण महुआ फसल के पूर्व मौसम ने इस वर्ष साथ दिया। बिजली पानी से महुआ व चार की फसल बेहद अच्छी है। जिस घर में देखो रफ्तार से महुआ गिर रहा है।जिससे महुए के कारण ग्रामीण इलाको में खासकर वन ग्रामों में निवास कर रहे आदिवासियों एवं अन्य समाज के लोगों को महुए से अच्छा मुनाफा मिलने के आसार है। ग्राम बोथी के मोहन लाल उइके 85 वर्ष का कहना है। हमने उम्र भर कभी इस रफ्तार से महुआ टपकते नहीं देखा। पहले हम महुआ बीनते थे अब झाड़ू लगाकर इकठा कर टोकरियां भरना पड़ रहा है।कुल मिलाकर महुआ की फसल इस वर्ष रिकार्ड तोड़ रही है, जो आदिवासियो की उन्नति के लिए एक अच्छी खबर है।

