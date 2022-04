पूर्व पार्षद का बेटा चला रहा था आइपीएल सट्टा,पुलिस ने दो आरोपियों से जब्त किए २.८६ लाख

अभी भी बड़े खिलाड़ी पुलिस गिरफ्त से बाहर।

जिले में आइपीएल सट्टे का गिरोह सिक्रय

पुलिस ने आइपीएल सट्टे के आरोपी पकड़े।

पुलिस ने जब्त किए नोट।



बैतूल। रामनगर निवासी पूर्व पार्षद का बेटा आइपीएल का सट्टा चला रहा था। पुलिस ने बुधवार पार्षद पुत्र सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर २.८६ लाख रुपए की नगद राशि मोबाइल जब्त किए हैं। दोनों आरोपी सट्टे की राशि देने और वसूल करने निकले थे और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस आइपीएल का सट्टा खिलाने वाले पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बाद भी बड़े खिलाड़ी अभी भी पुलिस की पहोच से दूर बताए जा रहे हैं। आइपीएल के बड़े खिलाड़ी जिले के बाहर से सट्टे का संचालन कर रहे हैं।

आइपीएल सट़्टे का खुलासा करते हुए डीएसपी विवेक गौतम और निरीक्षक संतीश अंधवान ने बताया गंज पुलिस ने अवैध रुप से आइपीएल सट्टा खिलाने वाले दो आरोपियों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से नगद राशि और सट्टा सामग्री जब्त की है। डीएसपी गौतम ने बताया अवैध जुआ, सट्टा, शराब की तलाश पतारसी करते मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हाउसिंग बोर्ड कालोनी गंज बैतूल में लोगों को रुपए - पैसों का हार जीत का लालच देकर आइपीएल सट्टा खिला रहा है। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर मुखबिर द्वारा बताए हुलिए के आदमी को पकड़ा गया, जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रिजवान खान पिता मेहबूब खान (२६) निवासी महावीर वार्ड टिकारी बैतूल बताया। जिससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा लोगों को आइपीएल सट्टा खिलाना बताया। रिजवान की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक हिसाब किताब की डायरी, लीड पेन, एक मोबाइल फोन व नगदी रुपए 2,47,500 जब्त किए। आरोपी रिजवान के विरुद्ध सट्टा एक्ट एवं आइटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपियों को पकडऩे एसआइ छत्रपाल धुर्वे, एसआइ राजेन्द्र राजवंशी,एएसआइ गयाप्रसाद बिल्लौरे,भरतलाल बोरासी, नितिन, विकास की भूमिका रही।

पार्षद पुत्र से जब्त किए ३८ हजार

इसी प्रकार मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रामनगर गंज

आइपीएल का सट्टा खिला रहा है। युवक को पकडक़र पूछताछ की।

उसने अपना नाम अभिषेक नागले पिता अशोक नामले (२४) निवासी रामनगर गंज बैतूल बताया। जिससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा लोगों को रुपए पैसों का हार-जीत का लालच देकर आइपीएल सट्टा खिलाना बताया। अभिषेक की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक हिसाब किताब की डायरी, पेन, एक मोबाइल फोन व नगदी रुपए 38,700 रुपए जब्त किए हैं। आरोपी अभिषेक के विरुद्ध सट्टा एक्ट एवं आइटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अरोपी के पिता कांग्रेस से पूर्व पार्षद रह चुके हैं।

जिले के बाहर बैठकर चला रहे आइपीएल सट्टा

पुलिस ने अभी तक जिन भी लोगों को आइपीएल सट्टे में पकड़ा है,उन्हें छोटे खिलाड़ी बताया जा रहा है जो कि बड़े खिलाडिय़ों के इशारे पर चल रहे हैं। पुलिस भी यह बात जानती है। पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि आइपीएल के बड़े सट्टा खिलाड़ी भूमिगत हो गए हैं और जिले में ही नहीं है। बड़े खिलाडिय़ों द्वारा जिले के बाहर से सट्टे का ऑनलाइन संचालन किया जा रहा है। ये खिलाड़ी सिम भी बार-बार बदल रहे हैं इस वजह से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं। पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है।

