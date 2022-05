पूजा करके वापस लौट रही ट्राली पलटने से मां-बेटी सहित चार की मौत

पूजा कर वापस लौट रही एक ट्राली अनियंत्रित होकर आदर्श धनोरा और खैरी के बीच रविवार रात में पलट गई। घटना में मां-बेटी सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।



भीमपुर। पूजा कर वापस लौट रही एक ट्राली अनियंत्रित होकर आदर्श धनोरा और खैरी के बीच रविवार रात में पलट गई। घटना में मां-बेटी सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में घायल ३० लोगों को भीमपुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया है। वही एक घायल की हालत गंभीर होने से जिला अस्पताल रैफर किया है। पुलिस ने चालक पर केस दर्ज कर लिया है। घायलों से मिलने के लिए क्षेत्रीय विधायक भी पहुंचे। घटना से गांव में मातम छाया हुआ है।

पुलिस के मुताबिक आदर्श धनोरा के ग्रामीण पूजा-पाठ करने के लिए नालादेव सुंदरलाल सलामे के ट्रैक्टर-ट्रॉली से रविवार को गए थे। पूजा-पाठ करके वापस लौटते समय रात में आदर्श धनोरा-खैरी के बीच प्रभुदयाल यादव के खेत के पास ट्राली पलट गई। ट्राली पलटते ही चीख-पुकार मच गई। ट्राली में कई लोग दब गए। सूचना मिलते ही डायल १०० मौके पर पहुंच गई। घायलों को निकालकर भीमपुर अस्पताल लाया गया। वही चार गंभीर घायलों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों में शांति सलामे पति लालसिंग सलामे(२८) और उसकी छह वर्षीय बेटी करिश्मा निवासी आदर्श धनोरा शामिल है।

कला पति सहबू सलामे(६३) निवासी आदर्श धनोरा और घर मेहमान

अखतवाड़ा निवासी नेहाल पिता मनीष इवने (०४) की मौत हुई है। दुर्घटना में ३० लोग घायल हुए हैं। मृतिका शांति बाई के पति लालसिंग को भी चोटें आई है। टै्रक्टर-ट्राली में लगभग ४० लोग सवार थे। ट्रैक्टर विजय सलामे निवासी आदर्श धनोरा चला रहा था। सुंदरलाल सलामे ने नया ट्रैक्टर कुछ ही दिनों पहले लाया है, इसका पंजीयन क्रमांक भी नहीं है। पुलिस ने टै्रक्टर चालक पर केस दर्ज किया है। घायलों ने बताया जिस जगह पर दुर्घटना हुई है,वहां पर ढलान है। टै्रक्टर तेज गति से चल रहा था। सामने से आ रही मोटरसाइकिल चालक को बचाने ड्राइवर ने रोड से नीचे टै्रक्टर उतारा और फिर तेज गति में ही इसे चढ़ाने का प्रयास किया। इससे टै्रक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया।

३० घायलों को लाया अस्पताल

भीमपुर बीएमओ डॉ. ब्रजेश यादव ने बताया कि रविवार की रात 30 घायलों को अस्पताल लाया गया था। इसमें दो बच्चों और दो महिलाओं की मौत हुई है। एक घायल ऊषा परते को जिला चिकित्सालय रैफर किया है। १3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया हैं और बाकी के 12 लोग भर्ती हैं,इनका इलाज चल रहा है।

मृतकों को दस-दस हजार की सहायता

क्षेत्रीय विधायक धरमुसिंग सिरसाम को घटना की सूचना मिलते ही सुबह मृतकों के परिजनों व घायलों से मिलने पहुंचे। विधायक ने मृतकों के परिवार को 10-10 हजार रुपए की सहायता देने का आश्वासन दिया गया। साथ ही यथा संभव मदद करने के लिए भी कहा गया। मृतकों के परिवारों को सांत्वना देने के उपरांत क्षेत्रीय विधायक भीमपुर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की। क्षेत्रीय विधायक के साथ जिला महामंत्री राजकुमार रायपुरे,मंडल अध्यक्ष नामदेव यादव,अजित रायपुरे,अभिषेक आर्य आदि लोग शामिल रहे।

मां-बेटी की उठी एक साथ अर्थी

ग्राम आदर्श धनोरा में लालसिंग की पत्नी शांति बाई और बेटी करिश्मा की एक साथ अर्थी उठी। लालसिंग के एक बेटा और बेटी थी,जिसमें बेटी की मौत हो गई। मृतिका कला बाई भी इसी गांव की रहने वाली थी। तीनों को गांव में ही दफनाया गया। गांव में एक साथ तीन लोगों की मौत से मातम छा गया।

पीएम के लिए परेशान हुए परिजन

दुर्घटना में मृत लोगों के पीएम के लिए परिजनों को परेशान होना पड़ा। भीमपुर में पीएम की व्यवस्था नहीं होने से शव को चिचोली अस्पताल ले जाना पड़ता है। चिचोली में ही मृतकों पीएम किए गए।

इनका कहना

पूजा-पाठ से वापस आते समय ट्राली पलटने से चार लोगों की मौत हुई है और ३० घायल हुए हैं। चालक तेज गति से टै्रक्टर चला रहा था। चालक विजय सलामे पर केस दर्ज किया है।

बसंत कुमार आहके, पुलिस चौकी प्रभारी भीमपुर।

