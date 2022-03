अस्पताल में लैब से लेकर सोनोग्राफी मशीन तक चल रही थी अवैध

लैब और गर्भपात कक्ष को किया सील।

सभी आरोपी गए जेल।

छात्रा से कोचिंग संचालक द्वारा बलात्कार और फिर गर्भपता का मामला।

अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया है।

सोनोग्राफी मशीन को जब्त की हैै।

गर्भपात का कक्ष सील किया है।



बैतूल। कोचिंग संचालक द्वारा नाबालिग छात्रा से बलात्कार और फिर उसका गर्भपात कराए जाने के मामले में गुरुवार शाम को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। आरोपी डॉक्टर के अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया है। एक सोनोग्राफी मशीन जब्त की है। अवैध लैब और गर्भपात कक्ष को सील किया है। वही पुलिस ने चारों आरोपियों को पकडक़र न्यायालय में पेश किया था,जहां से सभी को जेल भेज दिया है। आरोपी कोचिंग संचालक द्वारा किए गए मकान का अतिक्रमण भी तोड़ा गया हैै।

सीएमएचओ डॉ एके तिवारी ने अपनी टीम के साथ गुरुवार शाम को नाबालिग छात्रा का गर्भपात करने वाली डॉक्टर वंदना कापसे के अस्पताल में कार्रवाई की। करुणा अस्पताल में अवैध रुप से पैथालॉजी लैब चल रही थी। लैब में डॉक्टर ही नहीं था। भोपाल से कभी-कभार डॉक्टर आते थे,लेकिन लैब का संचालन पूरे समय होता था। लैब संचालन के लिए डॉक्टर नहीं होने और अवैध रुप से संचालन करने पर इसे सील कर दिया है। अस्पताल का लाइसेंस भी निरस्त किया है। डॉक्टर वंदना कापसे को दिया गया १२ सप्ताह के गर्भपात कराए जाने का लाइसेंस भी निरस्त किया है। साथ ही गर्भपात का चेंबर भी सील किया है। अस्पताल के कर्मचारियों के बयान लेकर पंचनामा बनाया है। नाबालिग छात्रा से बलात्कार के मामले में आरोपी बनाए कोचिंग संचालक प्रकाश भोजकर, प्रकाश के पिता राजेंद्र भोजकर और मां सहित डॉक्टर वंदना कापसे चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था। चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। उल्लेखनीय है मामले में एसपी को गांव से सूचना मिलने पर उन्होंने मामले की जांच कराई। ग्राम उमरिया के कोचिंग संचालक ने अपने यहां पढऩे आने वाली नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार किया और फिर गर्भवती होने पर गर्भपात करा दिया।

सोनोग्राफी लाइसेंस होगा निरस्त

करुणा अस्पताल में दो सोनोग्राफी मशीन रखी हुई थी। एक सोनोग्राफी मशीन का लाइसेंस था,जिससे उसे छोड़ दिया है। एक सोनोग्राफी का अवैध रुप से संचालन किया जा रहा था। जिससे इसे जब्त कर लिया है। सोनोग्राफी मशीन का लाइसेंस भी निरस्त करने कलेक्टर को प्रस्ताव दिया जाएगा।

रुटीन निरीक्षण पर उठ रहे सवाल

सीएमएचओ कार्यालय के पीछे ही संचालित करुणा हॉस्पीटल में इतना सब कुछ अवैध तरीके से चल रहा था। इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों को इसकी भनक नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ही हर महीने अस्पताल का निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। टीम द्वारा निरीक्षण के नाम सिर्फ खानापूर्ति की जाती थी।

मुखबिर पुरस्कार का है प्रावधान

अवैध गर्भपात के मामले में सूचना देने वाले मुखबिर को स्वास्थ्य विभाग की ओर से इनाम का प्रावधान है। शासन स्तर से मुखबिर पुरस्कार योजना शुरु की है। जिसके तहत इसकी सूचना देने वाले को दो लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है। पीसी पीएनडीटी अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया है। महिलाओं के घटते लिंगानुपात के चलते मुखबिर पुरस्कार योजना शुरु की गई थी।

इनका कहना

अस्पताल और डॉक्टर को दिया गया १२ सप्ताह के गर्भपात का लाइसेंस निरस्त किया है। गर्भपात का कक्ष और लैब सील की गई है। एक सोनोग्राफी मशीन जब्त की है। सोनोग्राफी का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।

डॉ एके तिवारी,सीएमएचओ बैतूल।

बलात्कार के आरोपी का गांव में चबूतरे का अतिक्रमण तोड़ा गया है। चारों आरोपियों को न्यायालय पेश किया था। सभी को जेल भेज दिया है।

सिमाला प्रसाद, एसपी बैतूल।

