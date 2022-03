उज्जैन की तर्ज पर निकाली भव्य शिव बारात

हजारों श्रद्धालु हुए शामिल।

तीन माह से हो रही थी तैयारी। नगर में शिवरात्रि के मौके पर भव्य शिव बारात निकाली।



बैतूल। महाशिवरात्रि पर्व पर मंगलवार शिव बारात उत्सव सेवा समिति द्वारा थाना चौक कोठी बाजार शिव मंदिर ने बाबा महाकाल उज्जैन की तर्ज पर शिव बारात निकाली। बाबा महाकाल की भव्य बारात में जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शिव बारात में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वही शिव बारात में विजय धुमाल ग्रुप बैतूल, उज्जैन के कलाकारों द्वारा डमरू वादन एवं मनमोहक झांकियां, बाबा महाकाल की पालकी, महाकाल का साफा आकर्षण का केंद्र रहा। जगह जगह शिव बारात का स्वागत किया गया। वही भक्त भी शिव बारात में भक्ति में डूबे नजर आए। भव्य शिव बारात शहर के विभिन्न मार्गों टिकारी अखाड़ा चौक, लल्ली चौक से होते हुए वापस थाना चौक शिव मंदिर पर पहुंची जहां शिव बारात का समापन हुआ। जहां भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता का विवाह कराया गया।

तीन वर्ष से हो रहा आयोजन

मंदिर समिति के सदस्य मोनू सोनकपुरिया ने बताया पिछले तीन वर्ष से यह शिव बारात लगातार निकाली जा रही है। बारात का स्वरुप लगातार भव्य होता जा रहा है। इसकी तैयारी पिछले ती माह से की जा रही थी। शिव बारात की तैयारी के लिए उज्जैन से पंडितों को भी बुलाया गया था। सोनकपुरिया ने बताया इस वर्ष से अभिमंत्रित रुद्राक्ष का वितरण भी किया है। उन्होंने बताया आने वाले वर्ष में शिव बारात का दायरा बढ़ाकर सदर और गंज में भी ले जाया जाएगा।

महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिवालयों में विभिन्न प्रकार की सजावट की गई। एक दिन पूर्व शिवभक्त शिवालयों में विभिन्न प्रकार के फूलों से शिवमूर्तियों व शिवलिंग की सजावट में देर रात तक जुटे रहे। राजेन्द्र वार्ड स्थित शिव मंदिर में शिव भक्त महेश चन्देलकर ने आस्था के साथ बड़े ही मनमोहक ढंग से मंदिर को सजाया। मंदिर परिसर की आकर्षकता देखते ही बन रही थी। शिवमंदिर को खास तौर पर सजाया गया था।

राजेन्द्र वार्ड स्कूल परिसर स्थित शिव मंदिर के अलावा विनोबा वार्ड स्थित शिव मंदिर, लीला बाबा मंदिर, शंकर नगर माता मंदिर, राजेंद्र वार्ड के हनुमान मंदिर में सुबह काल से ही श्रद्धालुजन पहुंचना शुरू हो गए। श्रद्धालुओं ने महादेव का जलाभिषेक कर प्रसादी वितरित की। श्रद्धालु दिन भर जल, भांग, फूल, बिल्वपत्र समेत अन्य पूजन सामग्री लेकर बाबा भोलेनाथ का पूजन के लिए जुटे रहे। जगह-जगह प्रसादी वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया था।

Grand Shiva procession taken out on the lines of Ujjain