ओले-बारिश ने तबाह की फसल, भीगने से होगा अंकुरण,दाना पड़ जाएगा काला

अन्नदाता पर कुदरत का कहर

बैतूल में शाम को हुई तेज बारिश।

सोयाबीन के आकार के बारीक ओले भी गिरे।

खेतों में सर्वे के लिए नहीं पहुंचा प्रशासनिक अमला।

