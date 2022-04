हनुमान जयंती आज: जुलूस निकलने से इन मार्गों पर आज रहेगा रूट डायवर्ट

हनुमान जयंती को धूमधाम से मनाए जाने के लिए पूरा शहर भगवामय हो गया है। शहर के चौक-चौराहों पर भगवा पताका लहरा रही है।

बैतूल। हनुमान जयंती को धूमधाम से मनाए जाने के लिए पूरा शहर भगवामय हो गया है। शहर के चौक-चौराहों पर भगवा पताका लहरा रही है। सड़कों पर जगह-जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। शहर के गंज एवं कोठी बाजार क्षेत्र में विभिन्न संगठनों व्दारा आयोजित रैली जूलूस आदि कार्यक्रम शाम 04 बजे से प्रारंभ होंगे। इसे देखते हुए आम नागरिक की सुगम यातायात व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न मार्गों को डायवर्सन किया गया है। भारी वाहन प्रवेश निषेध गंज क्षेत्र एवं कोठी बाजार क्षेत्र में जूलूस के दौरान सभी प्रकार के भारी वाहन का प्रवेश निषेध रहेगा। रैक ट्रांसपोर्ट वाहन जूलूस के दौरान स्थगित रहेंगें। ड्रोन से निगरानी बैतूल पुलिस के व्दारा जूलूस संचलन के दौरान जूलूस में असामाजिक तत्वों पर ड्रोन एवं हाईराइजिंग बिल्डिंग से वाईनाकूलर के माध्यम निगरानी कर यातायात व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी।

सुरक्षा के लिए बाहर से आया एसएएफ का बल

कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ड्यूटी के मद्देनजर शहर में जगह-जगह फिक्स पिकेट्स पाईटों, रैलियों एवं भंडारा कार्यक्रम स्थल आदि पर पुलिस बल लगाया है। जगह-जगह होने वाले कार्यक्रमों की निगरानी, पेट्रोलिंग के लिए पुलिस मोबाइल भी लगाई गई है। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के द्वारा ड्रोन कैमरा एवं सीसीटीव्ही कैमरे की मदद से सतत् निगरानी रखी जा रही है। शहर में सुरक्षा ड्यूटी के लिए150 जवानों का पुलिस बल, 50 का होमगार्ड बल एवं बाहर से आया हुआ एसएएफ का बल लगाया गया है। साथ ही पूरे जिले में लगभग 500 की संख्या में पुलिस बल उक्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है।

यह होंगे ड्रायवर्सन पाइंट- गंज क्षेत्र

1- सदर ओवरब्रिज गंज बाजार क्षेत्र की ओर जाने वाले वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग उपयोग करे जो गेंदा चौक होते हुए गंज क्षेत्र एवं कोठी बाजार क्षेत्र जा सकेंगे।

2-टांगा स्टैण्ड- कंट्रोल रुम चौक की ओर से आने वाले वाहन गंज क्षेत्र की ओर जूलूस के दौरान गुप्ता माल से वैकल्पिक

इन मार्ग का उपयोग करें

३- बाबू चौक क्षेत्र कॉलेज चौक से गंज की ओर जाने वाले वाहन वैकल्पिक मार्ग टाँगा स्टैण्ड रामकृष्णा होटल से होते हुए गुप्ता मॉल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मार्ग से जा सकेंगे ।

कोठी बाजार क्षेत्र कोठी बाजार जूलूस मार्ग व्यवस्था डायवर्सन पाइंट

1- कमानी गेट रानीपुर रोड कोतवाली चौक होते हुए कोठीबाजार मार्केट जाने वाले वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग गणेश चौक होते. हुए सीमेंट रोड लल्ली चौक से जा सकेंगे ।

2- शिवाजी चौक गंज क्षेत्र एवं गेंदा चौक से आने वाले वाहन वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें।

3-मुल्ला पेट्रोल पंम्प-कारगिल चौक से नेहरु चौक की ओर से आने वाले वाहन चालक कोठी बाजार की ओर जाने वाले वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग होते हुए कोठी बाजार जा सकेंगे शिवाजी चौक कंट्रोल रूम चौक एवं कॉलेज चौक होते हुए।

