बस में हो रही थी गांजे की तस्करी

दो ट्राली बैग में पुलिस ने जब्त किया २५ किलो गांजा

भोपाल की ओर जा रही बस से उतरे थे दोनों आरोपी।

पुलिस ने गांजा जब्त किया है।







बैतूल। शाहपुर थाना क्षेत्र में बढ़ी मात्रा में अवैध गांजा की तस्करी करते दो आरोपियों को शाहपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद भी मौके पर पंहुची। मामला सोमवार दोपहर तीन बजे का बताया जा रही है। इस पूरे मामले में शाहपुर टीआइ एसएन मुकाती ने बताया कि दो युवक ट्राली बैग लेकर कुंडी गांव के पास जोड़ पर मिले थे। दोनों आरोपी अमन निवासी मेरठ और नीरज पचौरी निवासी फतेहाबाद नागपुर से भोपाल की ओर बस से जा रहे थे, लेकिन आरोपी कुंडी के पास ही उतर गए थे। दोनों को हाइवे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास दो ट्राली बैग थे, जिसमें अवैध गांजा भरा हुआ था। ट्राली बैग में लगभग २५ किलों गांजा होने का अनुमान है। आरोपियों से अभी और पूछताछ की जा रही है। गांजा कहां से लगा गया था और कहां पहुंचाया जा रहा था। गांजा तस्करी में और कौन आरोपी शामिल है। गांजे के पैकेट बनाकर पन्नी में भरे हुए थे और फिर इसे बैग के अंदर रखा गया था।

पुलिस ने पकड़ा था ५ करोड़ का मेथाडोन

बैैतूलबाजार थाना प्रभारी एबी मर्सकोले ने बताया पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक क्रमांक डीएल-1-जीबी-7203 में मादक पदार्थ भरकर ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर मिलानपुर टोल पर पुलिस ने शाम पंाच बजे के लगभग उक्त ट्रक की घेराबंदी की। ट्रक को रोका गया और चेकिंग की गई जिसमें 5 किलो मेथाडोन (नशीला पदार्थ) पाया गया है। बताया जा रहा है कि इसका उपयोग नशे और दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। ट्रक चालक और परिचालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि वे मेथाडोन को असम तेजपुर से मंदसौर ले जा रहे थे। पुलिस ने अवैध रूप से मेथाडोन का परिवहन करने वाले आरोपी मंदसौर निवासी ट्रक मालिक मोहम्मद आसिफ और ड्राइवर शहनवाज को गिरफ्तार किया गया।

Hemp was being smuggled in the bus