यहा मेले में प्रेत बाधाओं से मिलती है मुक्ति

जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर चिचोली तहसील के गांव मलाजपुर में मकर संक्रांति की पहली पूर्णिमा पर भूतों का मेला शुरु होता है, जो महीने भर चलता है। यहां के महंत लोगों की प्रेत-बाधा दूर करते हैं। इससे दूर-दूर से लोग यहां पहुंचते हैं।

Here in the fair one gets freedom from ghostly obstacles