जिले किसानों को कितनी मिली बीमा राशि

जिले के १.२८ लाख किसानों को मिली ३०६ करोड़ की बीमा राशि:

मुख्यमंत्री

एक क्लिक से खातों में पहुंची राशि।

ड्रोन पॉलिसी होगी जारी,व्यक्तिगत फसल बीमा भी होगा





बैतूल। जिले के १,२८४७४ किसानों के खाते में ३०६ करोड़ ७८ लाख रुपए की बीमा राशि पहुंची है। एक क्लिक में यह राशि किसानों के खाते में आई है। इतनी अधिक राशि किसानों के खाते में पहले कभी नहीं आई। यह प्रदेश की किसान हितैषी भाजपा सरकार है,जिन्होंने इतनी अधिक राशि दी है। उक्त बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे न्यू बैतूल ग्राउंड में शनिवार दोपहर बीमा राशि वितरण कार्यक्रम के तहत आम सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री दोपहर में साढ़े बारह बजे हेलीकाप्टर से बैतूल पहुंचे थे और दोपहर में ढाई बजे रवाना हो गए। कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री भी वर्चुअल के माध्यम से जुड़े।

ुमुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जीरो प्रतिशत पर किसानों को पैसा दिया। किसानों को सब्सिडी के ब्याज का पैसा २९८३४ करोड़ रुपए सरकार नेे दो वर्षों में बैकों को दिया है। किसानों को सस्ती बिजली के लिए ३० हजार करोड़ करोड़ अनुदान राशि दी है। मप्र में १०३३७ करोड़ रुपए सम्मान निधि दी है। केन्द्र से ६ हजार प्रदेश ४ हजार रुपए दी जा रही है। यह सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए संजीवनी है। गेहंू, धान, जवार, सरसो, मंूग और उड़द की खरीदी कर ७५ हजार करोड़ रुपए किसानों को दिया है। कांगे्रस ने किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं किया। सोसाइटियों पर डाल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैराज और बांध बनाने के लिए सरकार ६६ हजार करोड़ खर्च करेगी। जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। किसानों के सूखे खेत लह लहाएंगे। किसानों को पाइप के माध्यम से पानी दिया जाएगा। केन-बेतवा परियोजना स्वीकृत हैं। ८ लाख हैक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। बुंदलेखंड की तस्वीर बदल जाएगाी। वर्ष २०२४ तक नर्मदा का पूरा जल उपयोग करना है। मुख्यमंत्री ने जैविक खेती पर जोर दिया। ड्रोन से कीटनाशक और खाद डालने के लिए कहा। कष्टम हायरिंग सेंटर खोलने की बात कही। मुख्यमंत्री ने सोलर ऊर्जा से बिजली बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान सोलर प्लांट लगाए। खुद बिजली जलाए और बची बिजली सरकार खरीदेगी।

गांव का होगा मास्टर प्लान

ुमुख्यमंत्री ने कहा कि अब शहर की तर्ज पर गांव का भी मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। गांव को विकसित करना होगा। गांव के विकास को लेकर सभी मिलकर कार्य करेंगे। गांव का गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसका दिन तय करे। सडक़,पानी, स्वच्छता को लेकर कार्य करे। आंगनबाड़ी को गोद ले।

पोषण आहार अभी महासंघ बना रहा है। कांगे्रस के समय में इसे ठेकेदार बनाते थे। पोषण आहार बनाने को हर पंचायत तक ले जाएंगे।

आवास प्लस के तहत गरीबों को मकान बनाने पैसा दिया जाएगा।

सरकारी भर्ती से प्रतिबंध हटाकर भर्ती की जा रही है। युवाओं को रोजगार के लिए ऋण दिए जा रहे हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई हो सकेगी।

