बैतूल शतरंज में कैसे बना सिरमौर

शंतरज में बैतूल जिला बना चैंपियन

जेएच कॉलेज में हुई संभाग स्तरीय शतरंज स्पर्धा।



बैतूल। जेएच कॉलेज में संभाग स्तरीय शतरंज स्पर्धा दूसरे दिन रविवार को भी चली। स्पर्धा में महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग में बैतूल जिला चैंपियन बना। खिलाडिय़ों के बेहतर प्रदर्शन के चलते राज्य स्तर के लिए चयन किया गया। जेएच कॉलेज से नितिन विश्वास, रोहन यादव, सौरभ पांडे, दक्षेश रघुवंशी, बालाघाट से अनुज पिंचू, छिंदवाड़ा से देवेश साहू राज्य राज्य स्तर के लिए चयन किय गया है। इसी प्रकार महिला टीम में अलिशा काजले जेएच कॉलेज, पूजा मालवीय भैंसदेही, रिशाला परवीन सिवनी, रिया चौधरी, शिवानी उइके, अदिति कवरेती छिंदवाड़ा का चयन किया है। खेल अधिकारी नीलिमा पीटर ने बताया कि संभाग स्तरीय स्पर्धा में चार जिलों बैतूल, ङ्क्षछदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट से दस-दस खिलाडिय़ों ने भाग लिया था। जिसमें पांच-पांच छात्राएं भी शामिल रही। स्पर्धा के दौरान कुल पांच राउंड हुए हैं। महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग में बैतूल चैंपियन बना है। छह पुरुष और छह महिला खिलाडिय़ों की टीम बनाई गई है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर के लिए छिंदवाड़ा की तीन खिलाडियों का चयन हुआ है,लेकिन प्वाइंट के आधार पर बैतूल की छात्राएं ही अव्वल रही है। सभी खिलाड़ी इंदौर में ९ और १० फरवरी होने वाली राज्य स्तरीय स्पर्धा में शामिल होने ८ फरवरी को निकलेंगे। खिलाडिय़ों को प्राचार्य डॉ विजेता चौबे ने पुरस्कार प्रदान किए और जीत के लिए शुभकामना दी। प्राचार्य ने कहा कि शतरंज जैसी स्पर्धा में अधिक संख्या में छात्राओं का शामिल होना एक अच्छा संकेत हैं।

दिव्यांग छात्रा को दिया पुरस्कार

ङ्क्षछदवाड़ा महिला टीम की खिलाड़ी रनिता गंजाम को प्राचार्य ने विशेष पुरस्कार दिया। रनिता दिव्यांग होने के बाद भी शतरंज खेल रही है। स्पर्धा के दौरान आर्बिटर की भूमिका में अमित सोनी रहे। सोनी ने बताया खिलाडिय़ों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है। जेएच कॉलेज बैतूल में मप्र शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के आदेश के परिपालन में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के अंतर्गत यह स्पर्धा हुई है।

