पति प्रेमिका के साथ भागा,पत्नी ने कुए में कूदकर दी जान

बैतूल/सांईखेड़ा। एक महिला ने अपनी जान इसलिए दे दी कि उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ कुछ दिन पहले भाग गया। इस मामले में भी पुलिस ने गुमइंसान कायम किया है। परेशान महिला ने अपने ही घर के पास कुए में कूदकर जान दे दी। मामला साइंखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जावरा का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया ग्राम जावरा निवासी सपना पति राजेश धोटे (३२) ने अपने ही घर के पास कुएं में कूदकर सोमवार रात में जान दे दी। महिला अपने १२ वर्षीय बेटे के साथ सोई थी। रात में बेटे को जब मां नहीं दिखाई तो परिवार को लोगों को जगाया। परिजनों ने महिला की तलाश की। महिला की चप्पल कुए के पास दिखाई दी। कुए में देखा तो महिला का शव था। पुलिस ने सूचना मिलने पर ग्रामीणों की मदद से खटिया के सहारे शव को निकाला। महिला की ११ वर्ष पहले शादी हुई थी। उसका एक ही बेटा है। बताया जा रहा है कि महिला के पति के अन्य महिला से प्रेम संबंध है। उसका पति प्रेमिका के साथ कुछ दिन पहले फरार हो गया है। जिससे महिला दुखी थी। सपना को पहले एक बार मिर्गी भी आई थी। जिससे वह कुए में गिर गई थी। उस समय महिला की जान बच गई थी। पुलिस ने शव को निकालकर पंचनामा बनाया है। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।

युवक ने लगाया फंदा

सांवलमेंढा। ग्राम सावलमेंढा निवासी युवक ने अज्ञात कारणों के चलते सोमवार -मंगलवार रात्रि में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

बताया गया अजय पिता भूरा धुर्वे (२४) ग्राम में ही पत्नी और माता-पिता के साथ रहकर ड्राइवरी का काम करता था। उसकी एक 2 वर्ष कि बेटी भी है। सायं वह घर से ग्राम में ही घूमने निकला था।

रात्रि में जब भाई अपने खेत में फसलों को पानी देने गया तो झोपड़ी के पास लगे पेड़ पर अजय का शव लटका हुआ था। पुलिस द्वारा बताया गया कि युवक कि पत्नी 2 माह से मायके में ही थी। वह पूर्व में भी आत्महत्या के प्रयास कर चुका है। मर्ग कायम कर मामले कि जांच की जा रही है।

Husband ran away with girlfriend, wife committed suicide by jumping in