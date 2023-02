प्रेमी से शादी में बाधा बन रहा था पति, पत्नी ने प्रेमी से कराई हत्या

प्रेमी से कहा तुम नहीं मारोगे तो किसी और से मरवा दंूगी।

षडय़ंत्र कर पति को नशामुक्ति केन्द्र भिजवाया।

हत्या के दिन 206 बार प्रेमी ने किए थे कॉल

36 बार हुई थी बात।

आरोपी प्रेमी और ढाबा संचालक की पत्नी।

Husband was becoming an obstacle in marriage with lover, wife killed l