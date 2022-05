पढ़ें, सड़क पर बर्तन रख महिलाओं ने जब सांसद का रास्ता रोका तो दूसरे दिन हो गया बोर

भीमपुर विकासखंड के ग्राम कुनखेड़ी में पिछले दो महीने से ग्रामीण जलसंकट से जूझ रहे थे। जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक को समस्या से अवगत कराने के बाद भी जब पानी की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो रविवार को महिलाओं ने कुनखेड़ी से गुजर रहे सांसद के काफिले को सड़क पर बर्तन रखकर रोक लिया।

रंभा। भीमपुर विकासखंड के ग्राम कुनखेड़ी में पिछले दो महीने से ग्रामीण जलसंकट से जूझ रहे थे। जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक को समस्या से अवगत कराने के बाद भी जब पानी की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो रविवार को महिलाओं ने कुनखेड़ी से गुजर रहे सांसद के काफिले को सड़क पर बर्तन रखकर रोक लिया। जिसके बाद सांसद को अपनी गाड़ी से नीचे उतकर महिलाओं की समस्या को सुनना पड़ा। मौके से सांसद ने पीएचई अधिकारी को फोन कर गांव में बोर किए जाने के निर्देश दिए। जिसके दूसरे दिन ही पीएचई ने गांव में बोर खनन कर दिया। जिससे अब लोगों को राहत है।

सांसद के गृह ग्राम के पड़ोस का गांव ही संकट में

भीमपुर विकासखंड के सांसद दुर्गादास डीडी उइके के ग्रह ग्राम चोहटा के समीप कुंनखेडी के ग्रामीणों ने भीषण गर्मी में लोग जल संकट से जूझ रहे थे यहां तक कि सांसद के गृह ग्राम के पड़ोस के गांव तक में भी पानी को लेकर समस्या दिखाई दी। इसके चलते उस गांव की महिलाओं ने रविवार को सांसद का रास्ता रोककर पानी की व्यवस्था की गुहार लगाई थी

महिलाओं ने सड़क पर बर्तन रखकर रोका सांसद का रास्ता

रविवार सांसद दुर्गादास उइके अपने गृह ग्राम चोहटा पोपटी के पास स्थित ग्राम कुनखेड़ी से गुजर रहे थे। इस बीच गांव की महिलाओं ने सांसद के वाहन के आगे पानी के खाली बर्तन रख दिए और सांसद का वाहन रोक दिया। महिलाओं ने पानी देव के नारे लगाए। इस पर सांसद उइके वाहन से उतर कर तत्काल महिलाओं के पहुंचे और समस्या से रूबरू हुए।महिलाओं ने बताया कि हमको पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके बाद सांसद ने पीएचई विभाग के एसडीओ को तत्काल फोन लगा कर तीन दिन के भीतर बोर करने के निर्देश दिए। जिसके बाद महिलाएं शांत हुई। दूसरे दिन पीएचई विभाग ने जब गांव में बोर किया तो महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। महिलाओं ने सांसद के इस कार्य की प्रशंसा की।

आज हुआ बोर ग्रामीणों में खुशी का माहौल

सांसद के आदेश के बाद ग्राम पंचायत कुनखेड़ी में पीएचई विभाग ने आनन-फानन में बोर कर दिया। पीएचई विभाग एसडीओ व उपयंत्री द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत कुनखेडी में कल सांसद ने निर्देश दिए गए थे जिसको लेकर आज पीएचई विभाग निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कर बोर किया गया जिसमें ढाई इंच पानी निकला है। बताया गया कि पंचायत की व्यवस्था को देखते हुए टंकी बनाकर व्यवस्था बनाई जाएगी या तुरंत में मोटर डालकर पेयजल व्यवस्था को संचालित कर दिया जाएगा।

