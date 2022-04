शराब दी कम तो कर दी दोस्त की हत्या

शराब पीने के विवाद में की थी युवक की हत्या

मृतक के मोबाइल से पकड़ाए हत्या के आरोपी

हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।



बैतूल। शहर के अभिनंदन सरोवर के पास हुई युवक की हत्या के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब पीने के विवाद में दो लोगों ने मिलकर युवक की हत्या की थी। घटना के बाद आरोपी, मृतक का मोबाइल लेकर चले गए थे। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपियों गिरफ्तार कर लिया है।

शनिवार कोतवाली थाने में हत्या का खुलासा करते हुए एसडीओपी नितेश पटेल,कोतवाली थाना प्रभारी अपाला सिंह ने बताया दिनेश पिता सूर्यभान खांडवे निवासी चुन्नीढाना की हत्या करने वाले आरोपी विजय पंडाग्रे (३१)निवासी सोहागपुर और आकाश मर्सकोले (२८) निवासी एनखेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की रात गुरुवार को दिनेश, विजय और आकाश ने अभिनंदन सरोवर के पास ही पार्टी की थी। शराब को लेकर दिनेश और आकाश का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने मिलकर दिनेश की हत्या कर दी। आकाश ने पास में ही पड़ा पत्थर दिनेश के सिर पर मार दिया। सिर में गंभीर चोट आने से दिनेश की मौत हो गई। घटना के बाद विजय और आकाश फरार हो गए। आरोपियों ने अपने साथ दिनेश का मोबाइल भी ले गया। एसडीओपी पटेल ने बताया रात में एक बजे दिनेश के मोाबइल से उसके परिवार के लोगों से बात भी हुई थी। इसके पहले ही आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। मोबाइल सुबह पांच बजे तक शुरु रहा। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया। एसडीओपी पटेल ने बताया आरोपी आकाश ने इसके पहले भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक व्यक्ति की सिर कुचलकर हत्या की थी। इसकी जानकारी भी निकाली जा रही है।

