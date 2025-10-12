IIT स्टूडेंट ने मां को मार डाला, डांट-फटकार पर ही कर डाला कत्ल

IIT Student- IIT यानि देश की सर्वाधिक मान्य एकेडमिक संस्था। इन संस्थानों में जाना हर छात्र का सपना होता है। इसी IIT के एक स्टूडेंट ने गुस्से में ऐसा काम कर डाला कि हर कोई थू थू कर रहा है। देश के सर्वोच्च इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान के इस स्टूडेंट ने अपनी मां की हत्या कर दी। एमपी के बैतूल में यह वारदात हुई। आईआईटी स्टूडेंट नितेश झरबड़े अपनी मां की डांट-फटकार पर ही नाराज हो उठा। उसने घर में रखे हंसिए से मां का कत्ल कर दिया। फॉरेंसिक जांच में मिले संघर्ष के निशानों के आधार पर पुलिस ने दो दिन पूर्व की इस घटना का रविवार को खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। स्टूडेंट मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है।