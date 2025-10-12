Patrika LogoSwitch to English

बेतुल

IIT स्टूडेंट ने मां को मार डाला, डांट-फटकार पर ही कर डाला कत्ल

IIT Student- IIT यानि देश की सर्वाधिक मान्य एकेडमिक संस्था। इन संस्थानों में जाना हर छात्र का सपना होता है। इसी IIT के एक स्टूडेंट ने गुस्से में ऐसा काम कर डाला कि हर कोई थू थू कर रहा है।

2 min read

बेतुल

image

deepak deewan

Oct 12, 2025

IIT student kills mother after being scolded

IIT student kills mother after being scolded

IIT Student- IIT यानि देश की सर्वाधिक मान्य एकेडमिक संस्था। इन संस्थानों में जाना हर छात्र का सपना होता है। इसी IIT के एक स्टूडेंट ने गुस्से में ऐसा काम कर डाला कि हर कोई थू थू कर रहा है। देश के सर्वोच्च इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान के इस स्टूडेंट ने अपनी मां की हत्या कर दी। एमपी के बैतूल में यह वारदात हुई। आईआईटी स्टूडेंट नितेश झरबड़े अपनी मां की डांट-फटकार पर ही नाराज हो उठा। उसने घर में रखे हंसिए से मां का कत्ल कर दिया। फॉरेंसिक जांच में मिले संघर्ष के निशानों के आधार पर पुलिस ने दो दिन पूर्व की इस घटना का रविवार को खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। स्टूडेंट मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है।

बैतूल के बोरदेही थाना के मदनी बरछी गांव में शिक्षक संतोष झरबड़े की पत्नी इमला झरबड़े का उनके घर में ही संदिग्ध अवस्था में शव मिला था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गिरने से उनकी मौत हो गई लेकिन जांच में कुछ और बात निकली। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि मृतका की हत्या की गई थी।

जांच अधिकारियों के अनुसार मृतका इमला के शरीर पर कई जख्म दिखे। घर में खून फैला था और कई जगह पर छीेंटे लगे थे। इससे शक हुआ तो पुलिस अधिकारियों ने सख्ती से पूछताछ की। इस पर बेटा नितेश टूट गया और स्वीकार कर लिया कि उसने ही मां की हत्या की थी।

डांट-फटकार से गुस्से में आकर मां पर हंसिए से वार किए

थाना प्रभारी राधेश्याम वट्टी ने बताया कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ आबिद खान ने संघर्ष के निशान मिलने की बात कही। जांच के दौरान घर में खून के छींटे भी मिले थे। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इमला के बेटे नितेश झरबड़े ने मां की हत्या करना स्वीकार किया। उसने बताया कि डांट-फटकार से गुस्से में आकर मां पर हंसिए से वार किए।

नितेश ने मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। IIT का यह स्टूडेंट मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है।

Updated on:

12 Oct 2025 08:30 pm

Published on:

12 Oct 2025 08:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / IIT स्टूडेंट ने मां को मार डाला, डांट-फटकार पर ही कर डाला कत्ल

