दो दिन में १४ हजार से अधिक छात्रों ने लगाई सेकंड डोज

बैतूल। कोरोना की रोकथाम के लिए १५ से १७ आयु वर्ग के स्कूली छात्रों को वैक्सीन की सेकंड डोज लगाई जा रही है। दो दिन में १४ हजार से अधिक छात्रों को वैक्सीन की सेकंड डोज लगाई जा रही है। पहले दिन मंगलवार को जहां वैक्सीन लगाने शहर में बने सेंटरों पर पहुंचे। वहीं दूसरे दिन छात्रों को स्कूल में ही वैक्सीन लगाने की सुविधा दी गई है।

कोरोना की रोकथाम को लेकर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगभग एक माह पहले स्कूलों में १५ से १७ आयु वर्ग के छात्रों को लगाई गई थी। छात्रों को २८ से ४२ दिन में दूसरा डोज लगाया जाना है। छात्रों को दूसरे डोज की शुरुआत भी मंगलवार से हो गई है। कोरोना के बढ़ते मरीज के चलते प्रशासन ने ३१ जनवरी तक कोरोना कफ्र्यू लगाया था। जिसके चलते छात्रों को वैक्सीन लगाने शहर के सेंटरों पर ही सुविधा दी गई है,लेकिन एक फरवरी से स्कूल खुलने के बाद अब अगले दिन बुधवार से स्कूलों में वैक्सीन लगाने की सुविधा दी गई। शहर के निजी बड़े स्कूलों में बुधवार छात्रों को वैक्सीन लगाए गए। वैक्सीन से पूर्व छात्रों को समझाइश दी गई और किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो,इसके लिए निगरानी में रखा गया है।

दूसरे दिन ११ हजार से अधिक छात्रों ने लगाई वैक्सीन

स्वास्थ्य विभाग ने १५ से १७ आयु वर्ग के लिए १,१२,४३७ छात्रों का लक्ष्य रखा था। इतने ही छात्रों में प्रथम डोज ८५,८२४ छात्रों को लगाई गई। अब इतने ही छात्रों को समय पूरा होने पर सेकंड डोज के पहले दिन मंगलवार ३२०९ छात्रों को वैक्सीन लगाया गया है। वही बुधवार को स्कूल में टीके लगाए जाने से अधिक संख्या में ११,३७५ छात्रों ने वैक्सीन लगाई। छात्रों को वैक्सीन का सेकंड डोज लगाने अभियान जारी रहेगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ एके भट्ट ने बताया कि जिन छात्रों को पहला डोज लगा है। उन्हें दूसरा डोज लगाया जा रहा है। सभी पात्र छात्र टीका अवश्य लगाए। दो दिन में लगभग १४ हजार से अधिक छात्रों ने टीका लगाया है।

फैक्ट फाइल

प्रथम टीके का लक्ष्य-१,१२,४३७

लगे टीके-८५,८२४

प्रथम दिन दूसरी डोज-३२०९

दूसरे दिन दूसरी डोज-११,३७३

