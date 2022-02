पढें, सीएम के आगमन को देखते हुए किन मार्गों को बनाया गया नो व्हीकल जोन

सीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। जिसके तहत नो व्हीकल जोन बनाया गया है। इनमें नेहरू पार्क चौक से गंज थाने के सामने से होते हुए ऑडिटोरियम, पुलिस पेट्रोल पंप, कंट्रोल चौक, कॉलेज चौक, गणेश चौक (मुर्गी चौक), कमानी गेट एवं कोतवाली चौक तक सुबह 10.30 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक वाहनों के आगमन पर प्रतिबंध रहेगा।

बैतूल। सीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। जिसके तहत नो व्हीकल जोन बनाया गया है। इनमें नेहरू पार्क चौक से गंज थाने के सामने से होते हुए ऑडिटोरियम, पुलिस पेट्रोल पंप, कंट्रोल चौक, कॉलेज चौक, गणेश चौक (मुर्गी चौक), कमानी गेट एवं कोतवाली चौक तक सुबह 10.30 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक वाहनों के आगमन पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार मुल्ला पेट्रोल पम्प से बस स्टेण्ड होते हुए लल्ली चौक एवं कोतवाली चौक तक सुबह 10.30 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक, गुप्ता मॉल से कंट्रोल रूम चौक, शिवाजी चौक, मुल्ला पेट्रोल पंप तिराहा तक सुबह 10.30 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक, इटारसी रोड़ से गाडाघाट रोड़ होते हुए मेघनाथ चौक, अवस्थी गोदाम (चक्कर रोड़) तक सुबह 10.30 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक रहेगा।

मार्गों को किया डायवर्सन

1. मलकापुर मार्ग को प्रात: 10.30 बजे के बाद आमला की तरफ से बैतूल की ओर आने वाले वाहन चालक मलकापुर से आरूल (बैतूल बाजार) से होते हुए नेशनल हाईवे बालाजीपुरम् होते हुए बैतूल आएंगे ।

2- कॉलेज चौक- कालापाठा से कोठी बाजार की ओर एवं जिला अस्पताल बैतूल की ओर आने वाले वाहन चालक सुविधानुसार अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करे जैसे- काली चट्टान आर.डी. पब्लिक स्कूल से गंज क्षेत्र होते हुए जिला अस्पताल, लिंक रोड़ होते हुए कोठी बाजार की ओर जाएंगे।

3- फारेस्ट बैरियर (इटारसी रोड)- ऐसे वाहन चालक जो चक्कर रोड होते हुए कोठी बाजार क्षेत्र एवं कामानी गेट होते हुए रानीपुर एवं आमला की ओर जाने वाले वाहन चालक अन्य वैकल्पिक मार्ग का उपयोग सुविधानुसार जैसे- वे वाहन चालक जिन्हें चक्कर रोड होते हुए रानीपुर, घोड़ाडोंगरी, सारणी जाना है वे वाहन चालक फारेस्ट बेरियर से नेशनल हाई-वे भोपाल की ओर बरेठा होते हुए जावे । वे वाहन चालक जिन्हें आमला की ओर जाना है वे वाहन चालक नेशनल हाई-वे 47 नागपूर

प्रस्तावित कार्यक्रम में आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था

1. दो पहिया वाहन पार्किंग- कोतवाली थाने के पास न्यू बैतूल स्कूल ।

2. कार पार्किंग व्यवस्था

अ) व्ही0आई0पी0 कार पार्किंग- रायसिंग का बगीचा (थाना कोतवाली बैतूल के पास)

ब) श्री मेडिकल के सामने मैदान

स) जैन दादावाड़ी के सामने मेरिज लॉन

सीएम के कार्यक्रम को लेकर बसों का रूट और पार्किंग तय की गई

- चार सौ के लगभग बसों से लोगों के आने की संभावना।

बैतूल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शनिवार को बैतूल आगमन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा बसों के रूट एवं पार्किंग की व्यवस्था तय की गई है। घोड़ाड़ोंगरी से संभावित ४० बसों में लोग आएंगे। इन बसों का रूट भारतभारती, सोनाघाटी वन बैरियर, चक्कर रोड, अवस्थी गोदाम, कोतवाली, लल्ली चौक, मुल्ला पेट्रोल पंप होते हुए पार्किंग स्थल स्टेडियम पर होगा। यहां ८० वाहनों की पार्किंग क्षमता बनाई गई है। इसी प्रकार प्रभातपट्टन से १६ संभावित बसें, आमला से संभावित ४२ बसें आएंगी। जो भारतभारती, सोनाघाटी, वन बेरियर, चक्कर रोड, कोतवाली, लल्ली चौक होते हुए स्टेडियम पार्किंग स्थल पहुंचेंगी। शाहपुर से ३८ बसें और आठनेर से २४ बसें आएंगी। जो भारतभारती, फारेस्ट बेरियर, चक्कर रोड, अवस्थी गोदाम, टिकारी, मेघनाथ चौक, गाड़ाघाट रोड, इटारसी रोड से संदीप जैन के खेत में पार्किंग की जाएगी। भैंसदेही से ३२ बसें, भीमपुर से २५ बसें, चिचोली से २५ बसें, मुलताई से ३८ बसें आएंगी। यह सभी बसें भारतभारती, सोनाघाटी, फारेस्ट बेरियर, चक्कर रोड, अवस्थी गोदाम, टिकारी, मेघनाथ चौक, गाड़ाघाट रोड होते हुए होमगार्ड मैदान में रूकेगी। यहां १५० वाहनों के रखने की क्षमता है। बैतूल ब्लॉक के आसपास से ४५ बसों आएंगी। जिनका रूट भारतभारती, सोनाघाटी, चक्कर रोड, कोतवाली चौक, लल्ली चौक, मुल्ला पेट्रोल पंप होते हुए पारधी ढाने के सामने पार्क होगी। यहां पार्किंग की कुल क्षमता १०० वाहनों की रखी गई है।

