पढ़ें, महंगाई का विरोध: कांग्रेसी हाथ ठेले पर सिलेंडर और सीमेंट की बोरी रखकर शहर में घूमे

बैतूल। बेतहाशा बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती के विरोध में गुरुवार को कांग्रेसी सड़क पर उतर आए। कांग्रेसियों ने लल्ली चौक पर दो घंटे धरना देने के बाद दो अलग-अलग हाथ ठेलों पर सिलेंडर, सीमेंट, लोहा, तेल रखकर महंगाई की तुलना कांग्रेस के राज से की। कांग्रेसियों ने आमजन को बताया कि कांग्रेस के राज में यही चीचें आधे दाम पर लोगों को मिला करती थी, लेकिन भाजपा की सरकार के सत्ता में आने के बाद सभी चीजों के दाम दोगुने हो गए हैं। महंगाई की मार से मध्यमवर्गीय और गरीब तबका परेशान है। रोजाना रसोई गैस सिलेंडर, खाद्य तेल, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई से आम जनता त्रस्त हो चुकी हैं लेकिन सरकार महंगाई पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। महंगाई के साथ ही लोगों को बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों को बिजली के मनमाने बिल थमाए जा रहे हैं लेकिन बिजली नहीं दी जा रही है। कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन के बाद शहर में महंगाई के विरोध में रैली निकाली और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीएम के पुतले के साथ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा, विधायक निलय डागा, प्रदेश कांग्रेस सचिव समीर खान, जमुना पंडाग्रे, रक्कू शर्मा, अनुराग मिश्रा, मोनू बडोनिया, अनिल मगरकर, अतुल शर्मा, प्रशांत मरोठी, तरूण कालभोर सहित अन्य कांग्रेसी नेता शामिल थे।

बिजली कटौती और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

भैंसदेही। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गुरुवार को नगर कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र मालवीय के नेतृत्व में बढ़ती हुई महंगाई और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती के विरोध एवं प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि वर्तमान में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती होने से आम जनता परेशान हो रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रशासन से मांग की है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की कटौती बंद कर आमजन को राहत प्रदान की जाए। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र मालवीय, बबन राठौर, अनिल निनावे, नरेश, परवेज काबरा, अमित, भगत, रफीक खान, अशोक गोस्वामी, छाया शिवहरे, सतीश आर्य, बाबू टेलर, श्रवण सिंह ठाकुर, विक्रम सांडे, इदरीश काबरा, शहीद कांग्रेस जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

