आठ किसानों को मिलेगी बीमा राशि

उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला

Updated: February 25, 2022 12:09:36 am

बैतूल. उपभोक्ता फोरम के फैसले के बाद किसानों को पांच वर्ष बाद फसल की बीमा राशि मिलेगी। बैंक द्वारा पटवारी हल्का नंबर बदल दिए जाने से किसान फसल बीमा से वंचित हो गए थे। किसानों ने फोरम की शरण ली। फोरम ने किसानों के पक्ष में फैसला दिया है। किसानों की ओर से अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद मुलताई तहसील के अंर्तगत ग्राम टेमझिरा अ के 8 किसानों को 2017 की खरीफ फसल बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। फोरम ने किसानों को 5 लाख 21 हजार 562 रु का भुगतान करने सहकारी बैंक खेड़ीकोर्ट तहसील मुलताई को आदेश दिए हैं। यादव ने बताया मुलताई तहसील के गांव टेमझिरा के किसानों की खरीफ फसल वर्ष 2017 में प्राकृतिक आपदा से खराब हो गई थी। इन किसानों को राजस्व विभाग द्वारा किए सर्वे के अनुसार 44.30 प्रतिशत बीमा राशि मिलना था, लेकिन सहकारी बैंक खेडक़ोर्ट के द्वारा किसानों का पटवारी हल्का नंबर बदल कर टेमझिरा अ के स्थान पर टेमझिरा ब कर दिया। जिससे किसान फसल बीमा राशि पाने से वंचित हो गए थे।





Weather hit on crop, Singrauli farmer was devastated by hailstorm