ट्रक से पकड़ा साढ़े पांच करोड़ का नशीला पदार्थ

खंडवा की एटीएस भी कर रही थी ट्रक का पीछा,बैतूलबाजार पुलिस ने पकड़ा

पुलिस को मिली थी मुखबिर से सूचना।







ैैबैतूल। साढ़े पांच करोड़ रुपए की मेथाडोना की तस्करी करने वाले ट्रक का पीछा खंडवा से एटीएस भी कर रही थी,लेकिन सफलता बैतूलबाजार पुलिस को लगी है। बैतूल पुलिस द्वारा ट्रक को पकडऩे के बाद खंडवा एटीएस भी आ गई। बैतूल पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हो सकता है। बैतूलबाजार पुलिस को भी ट्रक से करोड़ों के मेथाडोन को ले जाने की सूचना मूखबिर से मिली थी। पूर्व में भी अफीम की तस्करी को लेकर मामले सामने आ चुके हैं।

बैैतूलबाजार थाना प्रभारी एबी मर्सकोले ने बताया पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक क्रमांक डीएल-1-जीबी-7203 में मादक पदार्थ भरकर ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर मिलानपुर टोल पर पुलिस ने शाम पंाच बजे के लगभग उक्त ट्रक की घेराबंदी की। ट्रक को रोका गया और चेकिंग की गई जिसमें 5 किलो मेथाडोन (नशीला पदार्थ) पाया गया है। बताया जा रहा है कि इसका उपयोग नशे और दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। ट्रक चालक और परिचालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि वे मेथाडोन को असम तेजपुर से मंदसौर ले जा रहे थे। पुलिस ने अवैध रूप से मेथाडोन का परिवहन करने वाले आरोपी मंदसौर निवासी ट्रक मालिक मोहम्मद आसिफ और ड्राइवर शहनवाज को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर ट्रक को जब्त कर लिया है।

बड़े गिरोह का हो सकता है खुलासा

पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 5 किलो मेथाडोन बरामद किया है जिसकी कीमत लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपए बताई जा रही है। विश्व बाजार में इसकी कीमत और अधिक बताई जा रही है, फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान एक बड़े गिरोह को खुलासा होने की भी संभावना है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि यह नशीला पदार्थ तेजपुर में किससे लिया गया था और मंदसौर में किसे सप्लाई किया जाना था। जिले में चोरी-छिपे अफीम का कारेबार किया जा रहा है।

ट्रक था खाली

मेथाडोन एक-एक किलो पैकेट में पेक किए गए थे। इन्हें बॉल्टी में भरकर ट्रक ही केबिन में रखा था। पुलिस ने पहले छानबीन की तो कुछ हाथ नहीं लगा। बारीकी से जांच करने पर केबिन में यह मेथाडोन मिला है। इंदौर एटीएस को इसकी सूचना मुखबिर से मिली थी। जिसके बाद बैतूल में पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने मुलताई से ही ट्रक का पीछा किया और मिलानपुर टोल के पास पकड़ लिया। जिसके बाद खंडवा एटीएस मौके पर आ गई।

चॉकलेट के रैफर में पुलिस ने पकड़ी थी अफीम

पुलिस ने लगभग एक वर्ष पहले २८ फरवरी २०२१ को भी दो करोड़ रुपए की अफीम पकड़ी थी। मुलताई के मिष्ठान्न व्यापारी मग सिंह द्वारा चॉकलेट के रैपर में अफीम भरकर बेची जा रही थी। पुलिस ने दुकान और कार से ५.६ किलो अफीम जब्त की थी। जिसकी कीमत दो करोड़ रुपए बताई गई थी। आरोपी ने राजस्थान बॉर्डर से ही यह अफीम लाई थी।

Intoxicants worth five and a half crores caught from the truck