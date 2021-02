मिट्टी के बर्तन की दुकान देख कंगना ने रोकी कार, खरीदे बैतूल के प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तन

बैतूल। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangna Ranaut) इन दिनों अपनी कई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। वह अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग मध्य प्रदेश में कर रही हैं। बता दें कि पहली बार किसी पब्लिक प्लेस पर दिखाई दीं। शूटिंग के लिए सारणी जाते हुए वो शाहपुर तहसील के पतौवापुरा बस्ती में कुछ देर के लिए रुकीं। कंगना ने हाईवे के किनारे मिट्टी से बने बर्तनों की दुकान सजी दिखाई देने पर गाड़ी रोककर चाय के कप की खरीदे।

कंगना ने खरीदे चाय के कप

मध्यप्रदेश में शूटिंग के बीच में कंगना रनोट लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। वह अपने फैंस के लिए मध्य प्रदेश में बिताए खास पलों की तस्वीरों और वीडियो को भी सोशल मीडिया पर साझा कर रही हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मिट्टी के बर्तन की दुकान से चाय के कप खरीदती नजर आई हैं। इस वीडियो को अभिनेत्री के फैन पेज ने ट्विटर पर साझा किया है। इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए कंगना रनोट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वीडियो में वह जमीन पर बैठ कर चाय के कप खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं।

Finally night shifts are over, went shopping in Betul yesterday, bought many beautiful earthenware, there are so many things to admire and love about Madhya Pradesh, falling in love every day ❤️ https://t.co/hXjZMoph8q