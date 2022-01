नपा ने कहा ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए जमीन हुई थी आंवटित, लोगों ने बाद में भवन बना लिए

गौठाना स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में नगरपालिका द्वारा कचरा डंप किए जाने के विरोध में स्थानीय रहवासियों द्वारा पीठासीन अधिकारी स्थायी लोक अदालत में जनहित याचिका दायर की थी। शुक्रवार को न्यायाधीश द्वारा याचिका पर तीसरी बार सुनवाई की गई। स्थानीय लोगों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर नगरपालिका ने भी तथ्यों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत किया है।

बैतूल। गौठाना स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में नगरपालिका द्वारा कचरा डंप किए जाने के विरोध में स्थानीय रहवासियों द्वारा पीठासीन अधिकारी स्थायी लोक अदालत में जनहित याचिका दायर की थी। शुक्रवार को न्यायाधीश द्वारा याचिका पर तीसरी बार सुनवाई की गई। स्थानीय लोगों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर नगरपालिका ने भी तथ्यों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। नगरपालिका ने अधिवक्ता के माध्यम से तर्क देते हुए बताया कि वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउंड में निकाय में उपलब्ध संसाधनों द्वारा करीब २० हजार वर्गफुट जमीन से पूरा कचरा साफ किया जाकर वहा गार्डन बनाया गया है। नियमित दवाओं के छिड़काव कराया जा रहा है। ट्रेचिंग ग्राउंड में मौजूद बीस साल पुराने परांपरागत कचरे के प्रसंस्करण के लिए शासन को आठ करोड़ का प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जा चुका है। शासन से जैसे ही राशि उपलब्ध कराई गई है ट्रेचिंग ग्राउंड में प्रोसेसिंग प्लांट बनवाया जाएगा।

कढ़ाई के समीप बनाया जा रहा नया ट्रेचिंग ग्राउंड

नगरपालिका ने न्यायालय को अवगत कराया कि ग्राम कढ़ाई के समीप ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए नगरपालिका को भूमि आवंटित की गई है। जिस पर कचरा एकत्रीकरण कर वैज्ञानिक पद्धति से कचरे का निष्पादन करना है। उक्त कार्य के लिए शासन द्वारा राशि आवंटित हो चुकी हैं। जिसके बाद नगरपालिका द्वारा कार्ययोजना तैयार कर समक्ष स्वीकृति उपरांत ई-निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। नियमानुसार कार्य कराया जाकर पुराने ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरा एकत्रीकरण बंद कर नवीन प्रस्तावित ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरा एकत्रीकरण कर निष्पादन एवं प्रसंस्करण कार्य किया जाएगा।

२० हजार वर्गफुट जमीन पर बनाया गार्डन

नगरपालिका ने बताया कि गौठाना में स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में २० हजार वर्गफुट जमीन पर गार्डन का निर्माण किया गया है। इस जमीन पर पहले कचरे का ढेर हुआ करता था। जिसे हटवाया गया और यहां गार्डन का निर्माण कराया गया है। गार्डन में हरी घास और पेड़ भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जैविक कचरे से खाद बनाए जाने के लिए तीन नाडेप भी तैयार किए गए हैं। जिसमें खाद का निर्माण किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की तैयारियों के मद्देनजर ट्रेचिंग ग्राउंड में नए नाडेप का निर्माण, सीसी रोड का निर्माण और एसटीपी का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए टेंडर भी लग चुके हैं। जल्द ही ट्रेचिंग ग्राउंड में काम शुरू कराया जाएगा। आबादी क्षेत्र के तरफ बांस के पौधे लगाए जाएंगे ताकि लोगों को कचरे से परेशानी न हो।

साढ़े दस एकड़ मिली थी जमीन कई जगह लोगों का कब्जा

नगरपालिका ने बताया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए नगरपालिका को ग्राम गौठाना में पटवारी हल्का नंबर ५२ की खसरा नंबर १८५ में १.०९२ हेक्टेयर भूमि एवं खसरा नंबर १८६ में ३.१५७ हेक्टेयर भूमि कुल ४.२०९ हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। इस भूमि का उपयोग नगरपालिका द्वारा कचरा डंप करने के लिए किया जा रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद ही ट्रेचिंग ग्राउंड के आसपास लोगों ने मकान बनान शुरू कर दिए। जिसके चलते आज ट्रेचिंग ग्राउंड के दोनों तरफ ढेरों मकान बन चुके हैं। जिसके कारण ट्रेचिंग ग्राउंड जो पहले शहर से बाहर हुआ करता था वह अब आबादी क्षेत्र के अंदर आ गया है। वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउंड का दायरा भी काफी कम हो गया है। नगरपालिका की स्वच्छता शाखा के मुताबिक वर्तमान में नगरपालिका के पास कचरा डंप करने के लिए महज ७ से ७.५० एकड़ ही जमीन उपलब्ध है। जबकि शेष जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है।

इनका कहना

- ट्रेचिंग ग्राउंड को लेकर स्थाई लोक अदालत में नगरपालिका ने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है। न्यायालय के समक्ष तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। परंपरागत कचरे के प्रसंस्करण के लिए आठ करोड़ का प्रस्ताव शासनक को भेजा जा चुका है। ट्रेचिंग ग्राउंड में २० हजार वर्गफुट जमीन पर गार्डन बनाया गया है। ६० लाख की लागत से सीसी रोड का निर्माण होना है। अन्य सुधार कार्य भी कराए जा रहे हैं।

-अक्षत बुंदेला, सीएमओ नगरपालिका बैतूल।

