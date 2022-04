पढ़ें, नींबू हुआ आम लोगों की पहुंच से दूर, बीस में सिर्फ दो नींबू

खाद्य तेलों के दाम बढऩे के साथ ही अब नींबू पर महंगाई की मार पड़ रही है। बाजार में बड़ा नींबू बीस रुपए जोड़ा बिक रहा है। जबकि आमतौर पर गर्मियों में दस के पांच नींबू बिका करते थे।

बैतूल। खाद्य तेलों के दाम बढऩे के साथ ही अब नींबू पर महंगाई की मार पड़ रही है। बाजार में बड़ा नींबू बीस रुपए जोड़ा बिक रहा है। जबकि आमतौर पर गर्मियों में दस के पांच नींबू बिका करते थे। नींबू में छाई महंगाई के चलते आम लोगों ने इससे किनारा कर लिया है। रविवार को सप्ताहिक बाजार में साइज के हिसाब से नींबू कहीं दस रुपए के दो तो कहीं दस रुपए का एक बिक रहा था।नींबू के साथ ही धनिया भी आसमान छू रहा है। बाजार में अच्छी क्वालिटी का धनिया भी २०० रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसके अलावा अदरक के दाम भी उछाल मार रहे हैं। कुल मिलाकर सब्जी बाजार में महंगाई की मार से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है।

बुरी नजर से बचाने वाला नींबू भी गायब

बुरी नजर से बचाने के लिए लोग अपने घरों एवं दुकानों के सामने नींबू और मिर्च बांध देते थे लेकिन नींबू और मिर्च महंगा होने के चलते यह गायब हो चुके हैं। दुकानों पर अब कहीं नींबू और मिर्च बंधे हुए नजर नहीं आते हैं। वहीं गन्ने के रसे की दुकानों से भी नींबू पूरी तरह गायब हो चुका है। शादी-ब्याह जैसे आयोजनों में सलाद में भी नींबू नजर नहीं आ रहा है। बताया गया कि इस साल नींबू की फसल कमजोर होने के कारण नींबू के दाम काफी महंगे हो गए हैं।

सब्जियों पर भी छाई महंगाई

नींबू, धनिया के अलावा सीजनेबल सब्जियों पर भी महंगाई की मार देखी जा सकती है। सभी सब्जियों के दाम पंद्रह से बीस रुपए पाव तक पहुंच गए हैं। खासकर पत्तेदार हरी सब्जियां दस रुपए में दो जोड़ी मिल रही है। मैथी तो दस रुपए गड्डी पर पहुंच गई है। लोकी, कद्दू, टिंडें, भटे जैसी सब्जियों के दाम भी आसमान पर देखे जा सकते हैं। सब्जियों का राजा आलू भी २० से २५ रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं टमाटर के दाम २० से २५ रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। चूंकि नींबू महाराष्ट्र से आ रहा है इसलिए इसके दाम काफी ज्यादा है। किलो में नींबू १८० से २०० रुपए तक बिक रहा है। नींबू महंगा होने से गर्मियों में नींबू पानी बेचने वाले भी नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं होटलों और चाट ठेलों से भी नींबू गायब हो चुका है।

