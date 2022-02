मिट्टी में खोज रहे रोजगार, सीख रहे बारीकियां

मिट़्टी से बनाई जा रही अनेक सामग्री।

मिट्टी से सामग्री बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।



बैतूल। ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोडऩे मॉटी कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण मिट्टी से बनने वाली चीजों की बारीकियां सीख रहे हैं। मिट्टी से ही नई-नई चीजों को बनाना सिखाया जा रहा है।

मॉटी कला बोर्ड एवं क्रिस्प भोपाल के द्वारा बैतूल जिले के भैंसदेही में 45 दिवसीय माटी कला कौशल विकास प्रशिक्षण 22 जनवरी को प्रारंभ किया गया। जिसमें माटी से उपयोगी सामान, सजावटी सामान कुछ मूर्तियां और विभिन्न नए उत्पाद बनाना सिखाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में कुल 25 छात्र माटी की वस्तुओं का निर्माण कर रहे हंै।

जिससे वह अपनी आजीविका के लिए एक अच्छी आमदानी कर सके। उनकी कला को एक नई पहचान मिले। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो। प्रशिक्षण में छात्रों को नए उत्पाद की डिजाइन और नए मॉटी डिजाइनिंग या वस्तु निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में बनाई गई वस्तुओं को अंत में एक प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। बेचने के लिए भी दिया जाएगा।

सामग्री बेचने देंगे सुविधा

ंसंस्था की हिना अरसद ने बताया खासतौर से मिट्टी से भगवान की अलग-अलग मूर्तियां बनाई जा रही है। इन मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मिट्टी से कई तरह की चीजों को बनाना लोग आसानी से सीख रहे हैं। प्रशिक्षण ले रहे लोगों का कहना है कि कभी सोचा भी नहीं था कि मिट्टी से भी इतनी सुंदर और आकर्षक चीजें आसानी से बनाई जा सकती है।भविष्य में इससे रोजगार भी हासिल होगा। संस्था के माध्यम से मिट्टी से बनी सामग्री को बेचने के लिए सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

Looking for jobs in the soil, learning the nuances