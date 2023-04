सब्जी में पानी की भरमार,चावल भी पूरा गीला

दीनदयाल रसोई में गरीबों की जान से खिलवाड़।

भोजन करने वाले फर्जी लोगों के लिखे जा रहे नाम।

दीनदयाल रसोई में गरीबों को दिया जा रहा खाना।

Lots of water in vegetable, rice is also completely wet,Lots of water in vegetable, rice is also completely wet