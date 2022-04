एक दुपट्टे से प्र्रेमी युगल ने लगाया फंदा,मौत

जंगल में पेड़ से लटका मिला छात्र और नाबालिग लडक़ी का शव

एक ही दुपट्टे से लगाया फंदा

प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका।







बैतूल। शहर से लगभग तीन किमी दूर चिखलार के जंगल में लालिया पहाड़ पर एक पेड़ से लटकी हुई छात्र और नाबालिग लडक़ी का शव मिला है।

दोनों ने एक ही दुपट्टे से फंदा लगा लिया। दोनों के शव लगभग १५-२० दिन पुराने बताए जा रहे हैं। मौके की एफएसएल टीम ने पहुंचकर जांच की है। मामले को प्रेम-प्रसंग से जोडक़र देखा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ेकोतवाली थाना प्रभारी अपाला सिंह ने बताया सोमवार रात में लालिया पहाड़ पर युवक-युवती के पेड़ से फंदा लगाने की जानकारी मिली थी। रात होने की वजह से मंगलवार को पुलिस मौके पर पहुंची। एक दुपट्टे से दो शव लटके हुए मिले हैं। एक की पहचान आठनेर ब्लॉक के ग्राम बेलकुंड निवासी राजकुमार बारस्कर (२०)के रुप में हुई है। राजकुमार बैतूल में पढ़ाई कर रहा था। वही एक नाबालिग लडक़ी का शव है,जो कि बैतूल की रहने वाली है। दोनों के शव को उतारकर पीएम कराया है और परिजनों को सौंप दिया है। मौके पर राजकुमार का मोबाइल मिला है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है। परिजनों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है। दोनों के शव १५ से २० दिन पुराने बताए जा रहे हैं। वही एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया आत्महत्या का मामला है। दोनों ने यह कदम क्यों उठाया,इसकी जानकारी ली जा रही है।

होशंगाबाद से आई एफएसएल टीम

घटना स्थल की जांच के लिए होशंगाबाद से एफएसएल टीम आई थी। बैतूल में एफएसएल अधिकारियों के नहीं होने से अन्य जिलों से टीम बुलाना पड़ता है। बताया कि एक अधिकारी के सेवानिवृत्त होने और दूसरे का तबादला होने से एक भी एफएसदेरी से टीम के पहुंचने पर कार्रवाई में भी देरी होती है। मंगलवार को भी हरदा से एफएसएल टीम देरी से पहुंची। एफएसएल अधिकारियों ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया।

